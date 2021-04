Azambuja comemora Dia Mundial da Atividade Física com aulas online gratuitas

O Município de Azambuja vai assinalar o Dia Mundial da Atividade Física – efeméride que se comemora no dia 6 de abril, com a realização de aulas online e a possibilidade de utilização gratuita do Campo de Ténis em regime livre.

Com o objetivo de promover a prática de atividade física e desporto, o Município lança o convite para a participação de duas aulas online, via Zoom. A primeira aula é de Low Pressure Fitness e está marcada para as 18h00, com uma duração de 45 minutos, com a Prof. Catarina Cunha. Pelas 19h30 poderá participar numa aula de Treino Funcional, com a Prof. Joana Marques. Para participar é obrigatória inscrição até às 14h00 do dia 6 de abril, através do seguinte link – https://forms.gle/wpSMDTYZbxs8gjcx8

Neste dia, é ainda possível, a utilização dos campos de ténis, de forma gratuita, entre as 09h00 e as 20h00, para a prática de regime livre. Os campos de Ténis estão localizados junto ao Complexo de Piscinas de Azambuja e é obrigatória inscrição através do 263 400 490 / 961 890 278 ou piscinas@cm-azambuja.pt. Só é permitida a utilização dos campos de ténis a 4 pessoas por campo/hora.

É de referir, que a prática regular de atividade física apresenta inúmeras vantagens, entre elas a redução da taxa de mortalidade, de doença coronária, da hipertensão, de trombose (AVC), de diabetes tipo II, vários tipos de cancro, da depressão, entre outras. A prática de atividade física regular tem efeitos benéficos na aptidão cardiorrespiratória e muscular, no peso e composição corporal, na saúde óssea, na funcionalidade e autonomia física, e na função cognitiva. Ainda, melhora a autoestima, reduz o stress e contribui para o bem-estar físico e psicológico.

