Nersant organiza missão empresarial virtual aos Estados Unidos da América em maio

Numa altura em que o Congresso norte-americano acaba de aprovar um novo pacote de estímulos à economia – que criará oportunidades adicionais de 483 milhões de euros para os exportadores portugueses até 2022 – a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém lança uma missão empresarial virtual aos EUA, que permite às empresas da região abordar este mercado com cofinanciamento europeu. A ação realiza-se de 10 a 14 de maio e tem inscrições abertas.

A NERSANT vai organizar, entre 10 e 14 de maio, uma missão empresarial virtual aos Estados Unidos da América, com o objetivo de alavancar as exportações regionais para este mercado, o maior consumidor e o principal importador do mundo, e que acaba de aprovar um novo pacote de medidas de estímulo à economia.

O novo conjunto de medidas foi recentemente aprovado pelo Congresso e criará oportunidades adicionais de 483 milhões de euros para os exportadores portugueses até 2022, beneficiando sobretudo os setores agroalimentar, energético, serviços, têxtil e a indústria química, estima a Euler Hermes, acionista da COSEC – Companhia de Seguro de Créditos. Para além disso, espera-se que o incentivo de €1,6 triliões à economia norte-americana tenha, durante o mesmo período, um impacto de 0,1% no PIB português.

As oportunidades para a região do Ribatejo estão agora exponenciadas, sendo que as empresas que pretendam abordar este mercado podem contar com o apoio da NERSANT para o fazer. No evento, a associação vai colocar em contacto direto, via digital, empresas da região e compradores, importadores e distribuidores americanos. À associação cabe a identificação e contacto direto com empresas importadoras e distribuidoras americanas, de acordo com os interesses das empresas portuguesas, bem como o acompanhamento de reuniões online e follow-up dos contactos realizados, sendo o objetivo a concretização de parcerias e negócios entre os dois países.

As ações de internacionalização – realizadas através de videoconferência –, para além de uma tendência, são uma ótima forma de iniciar a prospeção de negócios nos mercados: evitam-se custos com voos, deslocações e refeições, poupando-se tempo e dinheiro (em muitos casos, dependendo do mercado, a poupança chega a milhares de euros). No caso concreto dos EUA, é possível abordar potenciais clientes em diferentes locais, o que numa missão tradicional não seria possível.

A ação, de caráter multissetorial, é organizada no âmbito do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a cofinanciamento de 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020.

De referir que, para além da participação na missão virtual, as empresas participantes podem conciliar estas reuniões digitais com a deslocação ao mercado americano num momento posterior, no sentido de dar continuidade aos contactos de maior interesse, também com financiamento.

As empresas que considerem participar nesta ação de internacionalização devem manifestar o seu interesse na área da missão empresarial publicada no portal da NERSANT em https://www.nersant.pt/agenda/. Para mais informações, está ao dispor o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT através dos contactos negociosnomundo@nersant.pt ou 249 839 500.

