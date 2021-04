Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais não adere à greve e mantém negociações com a Câmara de Santarém

Continua a decorrer a greve nos Bombeiros Sapadores de Santarém, convocada pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores. Porém, esta greve não conta com a adesão do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP) e da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais (ANBP). Este Sindicato emitiu hoje um comunicado em que refere que “mantêm negociações com a Câmara Municipal de Santarém há vários meses com vista a uma melhoria do ACEP por nós assinado em 19 de janeiro de 2016 e que consagra quatro turnos nos Bombeiros Sapadores“.

A ANBP e o SNBP “discutiram com a Câmara, a 9 de setembro de 2020, a proposta que já tinham apresentado à autarquia no início do ano, tendo em conta alterações legislativas e outras, que tornaram necessário ajustar o acordo à realidade atual. A Câmara Municipal de Santarém ficou de a analisar e de decidir sobre a nossa proposta após solicitar vários pareceres jurídicos, de forma a consolidar na mesma as posições e alterações por nós indicadas“.

“A exemplo do que aconteceu em processos idênticos negociados pela ANBP/SNBP com outras autarquias, durante todo o processo negocial tem prevalecido a via do diálogo“, adianta o SNBP.

“Logo que a Câmara Municipal de Santarém responda à nossa proposta, apresentaremos o resultado dessa negociação aos nossos associados e, se a mesma corresponder às nossas expetativas será depois aprovada e assinada“, afirma o Sindicato.

O SNBP salienta que “na última reunião mantida com o presidente de Câmara de Santarém, a 9 de setembro de 2020, este comprometeu-se com a ANBP/SNBP que logo que tivesse os documentos e pareceres necessários, apresentaria uma proposta final com vista à celebração de um acordo“.

“Esperamos que a Câmara Municipal de Santarém dê resposta às nossas pretensões e que possa corresponder às legítimas expetativas dos Bombeiros Sapadores“, conclui o Sindidato.

