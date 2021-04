Academia Portuguesa da História homenageia Joaquim Veríssimo Serrão

O historiador Joaquim Veríssimo Serrão, que morreu em agosto do ano passado, aos 95 anos, é homenageado no dia 30 de junho pela Academia Portuguesa da História (APH), à qual presidiu entre 1975 e 2006, foi hoje divulgado.

Veríssimo Serrão é autor de uma vasta obra historiográfica, na qual se destaca a sua História de Portugal, em 19 volumes, que terminou em 2011.

O foco da investigação de Veríssimo Serrão foi a participação dos humanistas portugueses na cultura europeia do século XVI, a história local, com particular atenção por Santarém, concelho de onde era natural, a formação do Brasil, a questão epistemológica da historiografia portuguesa, algumas personagens que se destacaram na vida política portuguesa nas últimas décadas do Antigo Regime (século XVIII), e o início do Liberalismo (século XIX).

As sessões da APH, sempre à quarta-feira, às 15:00, prosseguem no próximo dia 14, com a académica correspondente Paola Nestola, que falará sobre as “Liturgias episcopais em Portugal e no Império (séc. XVI-XVIII). Eventos efémeros ou manifestação activa do poder?”.

Até dia 30 de junho, deverão ser realizadas 11 conferências, entre as quais uma de António Ventura, no dia 12 de maio, sobre “as atípicas eleições legislativas de 1949”.

