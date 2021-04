Câmara de Santarém paga 130 mil euros de indemnização para recuperar terrenos oferecidos em 2002 à Lactogal

A Câmara Municipal de Santarém aprovou esta segunda-feira um acordo com a empresa Lactogal, mediante o qual a autarquia paga 130 mil euros de indemnização à empresa, para reaver dois terrenos que lhe custaram 1,1 milhões de euros e que ofereceu à Lactogal em 2002 por 922,63 euros para a instalação de uma fábrica de queijos que nunca foi construída.

O acordo foi aprovado com os votos do PSD e a abstenção dos vereadores do PS, alegando dúvidas sobre as despesas apresentadas pela Latogal para o cálculo da indemnização.

Com este acordo, a Câmara de Santarém resolve um imbróglio que se arrastava desde 2002. Era o tempo em que as autarquias se digladiavam para atrair empresas e ofereciam terrenos a um cêntimo por metro quadrado. A Câmra, então presidida por José Miguel Noras, comprometeu-se num protocolo a vender à Lactogal um terreno com 13,61 hectares, pelo valor de um cêntimo por metro quadrado, na zona do Parque de Negócios da Quinta Mafarra, para instalação de uma fábrica de queijos.

Para cumprimento do Protocolo, a Câmara de Santarém adquiriu por escritura de compra e venda de 12/09/2002 um prédio rústico, com a área de 55.605 m2, sito no Casal da Cabrita, freguesia da Várzea, a Eduardo Rodrigues Paulino, pelo valor de € 353.498,06. Comprou também por escritura de compra e venda de 17/11/2003 um prédio misto, composto de casa de r/c para habitação, anexo, celeiro, adega, palheiro e terra de cultura, com a área total de 56.828 m2, no Casal da Cabrita, freguesia da Várzea, a Américo Casimiro Maria de Almeida, pelo valor de € 816.312,69;

Feitas as contas, a Câmara pagou 1.169.810 euros pelos dois terrenos com um total de 112.433 metros quadrados.

Por escritura de compra e venda, celebrada em 04/12/2002, o Município de Santarém vendeu à Lactogal, SA o prédio rústico com a área de 55.605 m2, pelo valor de € 354,35. Também por escritura de compra e venda, celebrada em 17/11/2003, o Município de Santarém vendeu à Lactogal, SA um prédio misto com a área de 56.828m2, pelo valor de € 568,28.

Ficou ainda a faltar um terceiro terreno, uma parcela com a área de 43.837m2, na qual seria instalada a nova fábrica, e que não chegou a ser adquirida, apesar de ter ficado previsto no Protocolo que a mesma deveria estar disponível até ao dia 31/12/2002.

“Por razões diversas, nem o dito terreno foi disponibilizado, nem foi encontrada qualquer solução que permitisse a concretização da construção da nova fábrica”, refere o texto do acordo agora aprovado pelo Município.

O processo manteve-se neste impasse, desde tal data até ao ano 2019, em que foram retomadas as conversações entre o Município e a Lactogal no sentido de encontrar uma solução consensual que encerrasse o assunto.

Na sequência das reuniões realizadas, chegou-se a este acordo aprovado esta segunda-feira em reunião do executivo municipal.

Assim, a Câmara e a empresa acordam na revogação dos protocolos celebrados e a Lactogal aceita vender ao Município o prédio rústico com a área de 55.605 m2, pelo valor de € 354,35; e o prédio misto com a área de 56.828m2, rpelo valor de € 568,28.

O Município de Santarém obriga-se a pagar à Lactogal o valor de 130.187 euros, “a título de indemnização por despesas relacionadas com a construção da fábrica (não construída) nos terrenos objeto dos protocolos celebrados e comprovadamente gastas, que se encontram em anexo ao presente protocolo e que dele passam a fazer parte integrante”.

Segundo o texto do protocolo, “as despesas referidas foram efetivamente confirmadas pelo Município e, pela sua própria natureza, não poderiam ter sido acopladas a outros investimentos da Lactogal”.

