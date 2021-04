Nomeada nova diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo

A nomeação de Ivone Caçador como Diretora Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi assinada ontem, 5 de abril, produzindo efeitos, com o início de funções hoje, dia 6 de abril.

Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração, em e-mail enviado a todos os colaboradores do CHMT, afirma que “foi com muito agrado que recebemos a notícia. E são muito sinceros os votos de Boas-Vindas de todos, pois estamos certos do enorme contributo que a Senhora Dra. Ivone Caçador dará a todos nós e ao projeto de afirmação assistencial do CHMT, no contexto do Serviço Nacional de Saúde, e evidenciando toda a enorme competência assistencial desta Casa”.

O presidente do Conselho de Administração do CHMT, EPE, deixa igualmente expresso “o agradecimento à Senhora Dra. Ana Vilas Lobos pelo trabalho que desenvolveu em prol desta nossa Casa”.

Carlos Andrade Costa sublinha que “o CHMT está pleno de projetos, pleno de capacidades tão intensas como sempre esteve, pelo que contar neste Conselho de Administração com o experiente contributo da Senhora Dra. Ivone Caçador constitui um forte estímulo para fazermos, todos juntos, mais e mais por esta Casa que será sempre, no presente e no futuro e em qualquer circunstância, parte de nós”, afirmou o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo”.

