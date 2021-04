Tomar tem um novo site turístico e prepara sinalética

Foi ontem apresentado, no salão nobre do Município, o Plano de Hospitalidade Turística de Tomar. Trata-se de uma iniciativa integrada na Rede Património da Humanidade Centro de Portugal (que integra também Coimbra, Batalha, Alcobaça e o Turismo do Centro) e que foi desenvolvida pela empresa EnZyme O grande objetivo foi dotar o Município de Tomar de competências para a sua afirmação enquanto polo de atração turística nacional e internacional.

Atendendo à necessidade detetada pela autarquia e por vários agentes do setor, foi realizado um aprofundado trabalho de campo que incluiu a visita de clientes mistério e o contacto direto com os operadores turísticos locais, que conduziu à criação do site www.visit-tomar.com, que inclui toda a oferta turística, pública e privada, do concelho, e que passa a ser a porta avançada de Tomar para todos aqueles que, em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo, pretendam fazer uma visita ao território.

Este site não substitui o sítio eletrónico institucional do Município, que, porém, e até por obrigações legais, está mais vocacionado para os munícipes. O que passa a acontecer é que quem procure informações turísticas diretamente a partir de www.cm-tomar.pt será automaticamente direcionado para www.visit-tomar.com, disponível para já em português e inglês, mas preparado para futuramente ser traduzido noutras línguas.

Entre as funcionalidades disponíveis, destaque para um chat que permite ao utilizador colocar quaisquer dúvidas em tempo real, que serão respondidas pelos técnicos de turismo do Município. Outra funcionalidade interessante é o visitante poder criar, no novo site, o seu próprio roteiro de visita aos vários locais de interesse disponibilizados. O site já está online, embora alguns operadores estejam ainda em fase de carregamento.

Foram também apresentadas as propostas da mesma empresa para a sinalização turística do concelho. O Município solicitou um estudo aprofundado de localização de sinalética, já aprovado, tendo a empresa apresentado também uma proposta concreta de execução gráfica, que será entretanto avaliada.

De referir ainda que, no âmbito deste trabalho, foi também realizada uma ação de capacitação para os agentes turísticos, onde lhes foram apresentadas sugestões de melhorias. A Divisão de Turismo e Cultura está já a trabalhar para dar continuidade a esse plano de ações.

Na apresentação da iniciativa, a presidente da Câmara, Anabela Freitas, e a vereadora Filipa Fernandes, reforçaram a importância do trabalho em rede entre o setor público e os privados nesta área do turismo como essencial para a captação de novos visitantes.

