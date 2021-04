Águas do Ribatejo investe 500 mil euros nas redes de saneamento e abastecimento de água de Marinhais

A ÁGUAS DO RIBATEJO está a preparar a Ampliação de Rede de Saneamento Doméstico e a substituição da rede de abastecimento de água na zona este de Marinhais. A intervenção custa meio milhão de euros e deve ficar concluída até ao final do ano.

A obra a iniciar no segundo trimestre de 2021 tem um custo previsto de 500 mil euros, a suportar na íntegra pela AR. As pavimentações serão executadas pelo Município de Salvaterra de Magos que tem em curso um plano de intervenções na vila de Marinhais.

A empreitada da AR contempla a colocação de saneamento doméstico numa extensão de 1,5 km nos seguintes arruamentos: Rua da Lagoa, Rua 17 de Novembro, Rua da Estação e Rua Sebastião Lopes Neves.

Será construída uma estação elevatória para encaminhar o “esgoto” que não segue por via gravítica. Com esta intervenção serão eliminadas as fossas sépticas existentes após a ligação à rede de saneamento dos moradores, comércio e serviços.

Em simultâneo com esta obra será construída uma rede de 2 km de abastecimento com novas condutas, nós e ramais para substituir a existente que se apresenta no final da sua vida útil.

A tubagem em fibrocimento será substituída por Tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) cumprindo os critérios e objetivos impostos pela entidade reguladora (ERSAR) ao nível de necessidades de remodelação contínua das redes de abastecimento, bem como os definidos no Plano de Gestão de Perdas de Água da AR.

As obras têm um prazo de execução de seis meses devendo ficar concluídas até ao final do ano.

Esta empreitada insere-se no plano em curso nos sete municípios onde a AR gere os sistemas de abastecimento e saneamento com o objetivo de reduzir as perdas de água e aumentar a cobertura do saneamento com um processo eficiente de tratamento de águas residuais domésticas.

