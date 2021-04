Câmara do Cartaxo reabre mais espaços e equipamentos municipais

O presidente Pedro Magalhães Ribeiro apela à responsabilidade, individual e coletiva de toda a comunidade, e para o cumprimento rigoroso de todas as normas de segurança, para que este possa ser “um caminho de regresso à normalidade” sem retrocessos.

No âmbito da segunda fase do Plano de Desconfinamento aprovado pelo Conselho de Ministros, o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo decidiu ontem, por Despacho, a reabertura do Museu Rural e do Vinho, dos campos de Padel e de Ténis situados no Complexo Desportivo e Cultural da Quinta das Pratas, assim como das piscinas cobertas e da pista de atletismo do Estádio Municipal, para praticantes de desportos federados.

As feiras e mercados que se realizem no concelho poderão também voltar a comercializar todo o tipo de produtos, desde que asseguradas as normas e condições de segurança definidas pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Alargado foi, também, o horário de funcionamento do Cemitério Municipal do Cartaxo que passa a estar aberto das 8h30 às 18h30, mantendo-se todas as outras medidas anteriormente estabelecidas em vigor.

Pedro Magalhães Ribeiro apela para que “sejamos todos responsáveis e rigorosos no cumprimento de todas as medidas de segurança que já tão bem conhecemos – o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento físico. Devemos todos estar conscientes de que a Covid-19 não acabou e da importância que têm estes pequenos passos que nos apontam para um caminho de regresso à normalidade. O plano de desconfinamento tem de ser dado com passos seguros – reafirma – não pode haver margem para retrocessos, quer pelas elevadas consequências para a economia local, quer pelo risco para a saúde de cada pessoa, de cada família”.

Mantém-se encerrados o Centro Cultural Município do Cartaxo, o Centro de Promoção Vitivinícola, o Auditório da Quinta das Pratas, o Centro de Convívio do Cartaxo, as Piscinas Municipais (com exceção para os desportos federados) , o Estádio Municipal (com exceção da pista de atletismo para prática de modalidades federadas), o Pavilhão do INATEL e o Pavilhão Municipal de Exposições (com exceção para o funcionamento do Centro de Vacinação Covid-19).

O plano de desconfinamento aprovado em Conselho de Ministros prevê a reabertura gradual das atividades económicas, culturais, desportivas e sociais em quatro fases que se iniciaram a 15 de março e, caso não haja alterações, se concluem a 3 de maio.

