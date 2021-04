Professor Rui Claudino é o candidato do PSD à Câmara do Entroncamento

O professor universitário Rui Claudino, docente na Faculdade de Motricidade Humana, é o candidato do PSD à Câmara Municipal do Entroncamento (Santarém) nas eleições autárquicas deste ano, anunciou hoje o partido.

Rui Claudino, um dos nomes hoje anunciados pelo secretário-geral do PSD, José Silvano, foi aprovado por unanimidade pela Comissão Política de Secção do PSD/Entroncamento, que “reconhece e valoriza um percurso profissional de mérito, particularmente no Ensino Superior e no Desporto, na gestão desportiva e no voluntariado”, e a sua “forte ligação” à comunidade do concelho do qual é natural.

Licenciado em Educação Física, Mestre em Ciências do Desporto e Doutor em Motricidade Humana, na especialidade de Gestão do Desporto, Rui Claudino é Professor Auxiliar da Faculdade de Motricidade Humana (FMH).

“Ao longo do seu percurso de vida, colaborou com diversas entidades desportivas, nomeadamente clubes, federações, ginásios, healthclubs, serviços ou instituições da administração pública do desporto a nível central e local, escolas de desporto e faculdades, entre outras organizações do desporto ou relacionadas com o desporto”, salienta a nota.

Rui Madeira Claudino “praticou diversas modalidades em coletividades do concelho, mantendo a ligação ao associativismo e ao voluntariado, assim como à prática desportiva”, acrescenta.

A Câmara Municipal do Entroncamento é liderada pelo Partido Socialista, que nas eleições de 2017 obteve 45,4% dos votos (quatro eleitos), tendo o PSD dois vereadores (25%) e o BE um (12,2%).

Nas autárquicas de 2017, estavam inscritos no concelho 17.096 eleitores.

Por lei, as eleições podem ser marcadas entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...