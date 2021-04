Artista abrantina Carolina Baptista ilustra livro infantil dedicado ao lobo

O jovem escritor Fernando Gil Teixeira, natural do Fundão e a residir na Covilhã, vai lançar o seu primeiro livro infantil já no final de Maio deste ano, dedicado ao lobo e à sua conservação, chamado “O Bem de um Lobo”, o livro conta com ilustrações de Carolina Baptista, natural de Abrantes.

O livro traz-lhe a história de Joaquim, uma criança nasceu e foi criada numa aldeia onde se alimentava o ódio pelo lobo, onde este era perseguido e caçado. Tendo o pai como exemplo, queria também ele herdar-lhe a coragem e a força para participar nas batidas e perseguir esta espécie que ameaçava as suas ovelhas. Até que um dia, depois de se perder no bosque, tudo mudou. Um encontro inesperado mostrou a Joaquim que mesmo nas histórias com vilões, existem sempre pelo menos dois lados em cada história e duas formas de olhar as coisas. Joaquim entendeu então a importância de saber viver em conjunto e harmonia com todas as espécies e no papel que cada uma desempenha ou devia desempenhar na natureza e nos ecossistemas.

Embora o livro saia apenas a 31 de Maio, o livro encontra-se em pré-venda e pode ser encomendado enviando um email para info.obemdeumlobo@gmail.com. A primeira edição está praticamente esgotada, esperando-se uma nova edição ainda antes dos eventos de lançamento oficiais. Quem o encomendar agora irá receber o livro uma semana antes do lançamento, podendo vê-lo e lê-lo em primeira mão. O preço de venda ao público é de 8 euros e são feitos envios para qualquer zona do país. Depois do seu lançamento oficial, que terá várias sessões na região e na zona de Abrantes, o livro estará também disponível para compra em alguns espaços da Covilhã, do Fundão e de Abrantes.

Para o autor, esta obra era necessária já que “poucos são os materiais de comunicação para os mais jovens relativamente a estas espécies do nosso país, como é o caso do lobo ibérico”. Fernando Teixeira refere que “era importante criar um livro que, utilizando uma fábula, aproximasse os jovens do lobo de outra perspetiva que não a mais comum do lobo mau e temível, nomeadamente a sua importância para os ecossistemas serem mais completos e funcionais”.

Fernando Gil Teixeira tem 25 anos, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto e tem mestrado em Gestão pela Universidade da Beira Interior. Rendeu-se rapidamente ao mundo da comunicação e está envolvido no jornalismo regional e nacional desde os seus 15 anos, tendo já sido colaborador, membro de redação, cronista, editor e ainda diretor. Conta com passagens pela Tribuna Desportiva, Rádio Cova da Beira, Diário de Aveiro, A Sul, Comunidade Cultura e Arte, entre muitos outros. Foi ainda diretor do Jornal Tribuna, da FDUP e colabora atualmente com o Jornal Fórum Covilhã e ainda com a Associação Académica da Universidade da Beira Interior. Apaixonado pelo reino animal e pela causa ambiental, é desde há 2 anos técnico de comunicação da associação Rewilding Portugal, com sede na Guarda, trabalho através do qual surgiu esta necessidade e gosto de comunicar com os mais jovens sobre estas temáticas e de as trazer para a ordem do dia. É ainda autor de outras duas obras, uma de poesia (Aqui entre nós…) e outra de ficção (Nas Teias do Poder). Participou ainda em diversas antologias de diferentes editoras nos últimos anos.

Carolina Baptista, desde pequena sempre se perdeu entre desenhos e tintas. Com o tempo, descobriu a magia do mundo digital. Tem 22 anos, e este é o seu primeiro projeto de ilustração infantil. Carolina Baptista é natural da aldeia de Sentieiras (Abrantes). Desde cedo, mostrou talento para o desenho, despertando a curiosidade de alguns familiares e amigos que pontualmente lhe começaram a pedir alguns trabalhos. O seu percurso académico passou pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra, onde se encontra a terminar a licenciatura de Arte e Design. Paralelamente, lançou o seu projeto “Carolina Oh-i-o-Art”, onde cria e divulga os seus trabalhos com especial foco em ilustrações de retratos.

