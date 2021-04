Corrida das Lezírias realiza-se nos dias 29 e 30 de maio

A Corrida das Lezírias, em Vila franca de xira, foi a última prova de atletismo realizada antes da pandemia e prevê-se que venha a ser a primeira a realizar-se em 2021. Numa parceria entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Xistarca, a Corrida das Lezírias deverá realizar-se nos dias 29 e 30 de maio, sem assistência de público.

A corrida, que decorrerá nos dois dias entre as 9h30 e as 19h00, terá partida e chegada no Cais do Cabo da Lezíria de Vila Franca de Xira, com 10 km de percurso feitos inteiramente em plena Lezíria, com o Tejo como cenário de fundo, num espaço que permite o controlo de acessos e a realização do evento no estrito cumprimento das orientações da Direção-Geral de Saúde e do plano de contingência para eventos desportivos.

A prova terá 8 partidas separadas por escalão, num máximo de 200 por cada um, nos vários períodos do fim de semana, para garantir o distanciamento físico entre os atletas.

Em cada partida, os atletas estarão separados com um distanciamento de 2m e sairão apenas 4 elementos de cada vez com um intervalo de 5 segundos. Os atletas serão organizados de acordo com o tempo de prova que estimam realizar, partindo os mais rápidos à frente, de forma a evitar aglomerações.

Será um regresso, em segurança, à competição nacional de eventos desportivos na modalidade do atletismo, depois do período pandémico da Covid-19.

As inscrições serão feitas online pelo site da Xistarca, aqui.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...