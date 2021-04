Extensão de saúde abre em Montalvo, 12 anos depois de muitas reivindicações

Os mais de mil habitantes da freguesia de Montalvo, no concelho de Constância, que estão sem médico de família e serviço de enfermagem desde 2009, terão a partir de sexta-feira uma nova extensão de saúde, anunciou hoje a autarquia.

“É um dia em que devemos estar todos satisfeitos, num processo negocial e reivindicativo longo e difícil por parte da autarquia e das populações, e ao fim de mais de uma década a obra está feita, vai entrar em funcionamento amanhã [sexta-feira] e a população vai passar a ter cuidados de saúde na sua área de residência”, disse à Lusa o socialista Sérgio Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Constância, no distrito de Santarém.

A antiga extensão de saúde funcionou até 2009 no edifício da Casa do Povo de Montalvo e ficou sem médicos de família e serviços de enfermagem naquele ano devido à falta de profissionais de saúde.

Desde então, os utentes tiveram de se deslocar a Constância ou a Abrantes, a oito e a 10 quilómetros de distância da sede do concelho, respetivamente, numa situação que nunca foi do agrado da população, que chegou a organizar vigílias de protesto.

“São mais de mil pessoas que vivem em Montalvo, muitas delas envelhecidas e sem meio de transporte para acederem aos cuidados médicos a Constância ou a Abrantes, e esta abertura de um serviço público de proximidade, com a importância que têm os cuidados de saúde primários, é fundamental para aumentar a qualidade de vida no território e captar e fixar as pessoas”, destacou Sérgio Oliveira.

O novo equipamento de saúde em Montalvo resulta da adaptação do antigo edifício da escola do 1.º ciclo Dr. José Godinho, já desativada, para extensão de saúde, no âmbito de uma parceria entre o município, que investiu cerca de 160 mil euros na reabilitação do espaço, dos quais 90 mil euros com apoios de fundos comunitários, e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), que assegurou o recheio do edifício, dotando-o de equipamentos, mobiliário e recursos humanos.

A partir de sexta-feira, e durante este mês de abril, existirá atendimento médico uma vez por semana, às sextas-feiras, durante todo o dia.

A partir do mês de maio, o atendimento médico passará a efetuar-se três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre no período da manhã, confirmou à Lusa fonte do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo.

Relativamente aos cuidados de enfermagem, segundo a mesma fonte, serão desde já efetuados às segundas, quartas e sextas-feiras, no período da manhã.

Segundo o presidente da Câmara de Constância, haverá a possibilidade de as pessoas de Montalvo que “nunca fizeram a transferência de ficha para Constância ficarem com médico de família e serem atendidos na nova extensão de saúde”, bem como “as pessoas de Montalvo que têm ficha em Constância têm a possibilidade de pedir a transferência de ficha para a extensão de saúde de Montalvo”.

Sérgio Oliveira disse ainda que, “apesar de ser um momento de alegria e de festa, não existirá cerimónia de inauguração tendo em conta a situação pandémica” existente.

“Festa e cerimónia de inauguração apenas fará sentido com a presença de população que vai usufruir deste equipamento de saúde, o que, não sendo possível, o momento formal e de celebração ficará adiado para melhor ocasião”, concluiu.

