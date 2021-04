FPF disponibiliza 107.750 euros de auxílio a associações e clubes do distrito de Santarém

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disponibilizou mais de 1,4 milhões de euros, no quadro dos apoios promovidos para mitigar os efeitos provocados pela pandemia de covid-19, anunciou hoje o organismo.

Esta verba é destinada às associações distritais e regionais e será distribuída pelos clubes que se candidataram ao Fundo de Apoio às Associações e Clubes Face à Covid-19, lançado pela FPF em fevereiro.

O programa de auxílio, com um valor global de dois milhões de euros, parte a fundo perdido e parte a título de empréstimo, foi criado para ajudar os clubes das provas nacionais e distritais que foram obrigados a suspender a atividade devido à pandemia.

A distribuição dos valores do fundo iniciou-se em 19 de março com a entrega de cerca de 200 mil euros a três associações – Beja, Coimbra e Guarda -, beneficiando agora mais treze, no valor de 1,4 milhões de euros.

As associações do Porto, com 333.750 euros, Braga, com 172.250, Aveiro, com 158 mil euros, Leiria, com 150.250, Setúbal, 116.250 e Santarém, com 107.750, são as que recebem as maiores fatias. Algarve e Lisboa vão em breve receber os valores a que se candidataram.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...