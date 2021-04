Município de Abrantes investe 1 milhão na reabilitação da Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou no dia 06 de abril de 2021, o projeto de execução para a reabilitação da Escola Básica (2.º e 3.º ciclo) e Secundária Octávio Duarte Ferreira, na Vila do Tramagal, com preço base fixado em 828.535,69€ acrescido de IVA.

A obra pública em causa será executada por empreitada, devido à especificidade dos trabalhos, seguindo-se o lançamento de concurso público.

A intervenção incidirá sobre a remoção das coberturas dos edifícios com amianto, sendo substituídas por painéis sandwich que vão melhorar o comportamento térmico do edifício; substituição da estrutura das galerias exteriores e das respetivas coberturas; substituição das caixilharias e estores dos vãos exteriores, substituição das instalações elétricas; substituição dos pavimentos; pinturas e revestimentos; criação de um percurso acessível exterior para pessoas com mobilidade condicionada, implementação de sistema de segurança contra risco de incêndio nos edifícios, entre outras intervenções.

Recorde-se que para assegurar a requalificação e modernização desta escola, o Ministério da Educação e o Município de Abrantes estabeleceram um acordo de colaboração, através do qual o Ministério transferiu para a Câmara Municipal a competência da administração e gestão da empreitada a executar no âmbito do Programa Operacional Regional Centro 2020, para efeitos de candidatura a fundos comunitários. De acordo com o estabelecido, o Estado Português e o Município suportarão em partes iguais o pagamento de metade do valor da contrapartida pública nacional da empreitada.

Para o Presidente da Câmara, Manuel Jorge Valamatos, “trata-se de uma intervenção muito robusta relativa a um projeto ambicioso que há alguns anos procurávamos alcançar numa escola que tem um papel importante na dinâmica educativa do concelho”.

