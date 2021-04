Município de Azambuja e ICNF distribuem 40 árvores pela Comunidade Escolar

Em parceria com ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o Município de Azambuja distribuiu 40 árvores pelas Escolas do 1.º ciclo e pré-escolar do concelho, no âmbito do Dia Mundial da Árvore e da Floresta que se comemora anualmente no dia 21 de março.

Associadas às comemorações desta efeméride, o ICNF lançou a campanha “Restauro Florestal, o caminho para a recuperação e bem-estar”, em que disponibilizou um total de 40 espécies de árvores autóctones desde Medronheiros, Carvalhos a Sobreiros, que foram distribuídos pelos três Agrupamentos de Escolas do Concelho de Azambuja.

Esta iniciativa consistiu em convidar e envolver as escolas, os cidadãos e os proprietários rurais a fazer plantação nas suas propriedades de espécies autóctones produzidas nos viveiros do ICNF. Neste sentido, a autarquia distribuiu as árvores pela comunidade escolar – 20 para o Agrupamento de Escolas de Azambuja, 10 para o Agrupamento Vale Aveiras e 10 para o Alto de Azambuja.

Em atividade com os alunos, as escolas foram desafiadas a plantarem uma árvore, com o objetivo de estimular o conhecimento das crianças para os cuidados a ter com a natureza, o ambiente e a proteção da área florestal e, em simultâneo promover a literacia ecológica e social na comunidade educativa e na sua corresponsabilização e mobilização para a regeneração dos ecossistemas do concelho.

