Vídeo – Mural do artista Francisco Camilo em homenagem a Bernardo Santareno em Santarém

A pintura de arte urbana do artista Francisco Camilo em homenagem ao dramaturgo Bernardo Santareno vai ser apresentada ao público no sábado dia 10 de Abril, pelas 18h, na parede da Quinta de S. Bernardo, a meio da Rua Alexandre Herculano (Calçada do Monte), em Santarém.

Veja aqui a entrevista ao Mais Ribatejo de Francisco Camilo.

Esta pintura de arte urbana, da autoria do artista de Santarém Francisco Camilo tem o título “Hibridismo do Pensador”. É uma iniciativa do FITIJ – Associação Cultural, pensada para as Comemorações Nacionais do Centenário do Nascimento de Bernardo Santareno que, em Santarém, foram organizadas por um conjunto alargado de associações para assinalar o trabalho ímpar deste dramaturgo português e médico que assinava o seu nome próprio por António Martinho do Rosário.

Considerado como nome maior do teatro português do séc. 20, Bernardo Santareno, é apresentado neste mural, pelos sprays de Francisco Camilo, através de cenas e evocações de aspectos do seu pensamento, a partir dos seus livros e da sua vida, que têm um traço comum ligado à liberdade do ser humano e da cidadania, como forma de cada um escolher o seu caminho, dentro das contradições que a existência humana vai desenvolvendo.

O artista Francisco Camilo falou ao Mais Ribatejo sobre o seu trabalho neste vídeo.

Podemos acompanhar o pintor nesta reflexão sobre liberdade e utopia, a partir das obras de Santareno, numa incessante vertigem do impossível, em que o tempo e o inevitável estão muito presentes no pensamento e nas inquietações com que o dramaturgo nos confronta.

O FITIJ salienta que para afirmar esta leitura de um jovem artista sobre a obra do dramaturgo foi gratificante encontrar também o proprietário da Quinta de São Bernardo, Ernesto Nobre, sensível ao fenómeno cultural emergente e à dimensão e visibilidade pública nacional de um seu conterrâneo, colaborando com a cedência duma parede de grande dimensão, desde o primeiro minuto, permitindo um mural que passa a ser uma marca de referência na cidade, precisamente no cruzamento junto da Avenida que tem o nome de Bernardo Santareno (Av do Hospital Distrital).

Devido à pandemia Covid19, não foi possível concluir esta iniciativa no ano do Centenário em 2020 e só agora se conseguiram as condições para concluir este trabalho, pelo que foi possível estabelecer uma parceria com a Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril para integrar o seu programa, neste mês comemorativo dos 47 anos depois do 25 de Abril.

A apresentação da pintura mural, devido às normas sanitárias, será mais simplificada e terá transmissão digital na página do Facebook do FITIJ.

Pode ver as obras realizadas por Francisco Camilo na sua página no Instragram.

