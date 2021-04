Programa AbrilArte e mural de homenagem a Bernardo Santareno em destaque esta semana nas comemorações do 25 de Abril em Santarém

As Comemorações Populares do 25 de Abril em Santarém apresentam esta sexta-feira, 9 de abril, o programa ABRILARTE, às 21h00, evento a que poderá assistir no facebook do Município e também no facebook da Comissão Abril Santarém. Depois, no sábado dia 10, pelas 18h00 o Facebook do FITIJ transmite diretamente a inauguração do mural de Francisco Camilo.

As Comemorações Populares do 25 de Abril em Santarém continuam a realizar-se, numa iniciativa conjunta desta Associação e da Câmara Municipal de Santarém, com o programa possível para este ano.

COMEMORAÇÕES POPULARES DO 25 DE ABRIL

SANTARÉM – 2021

PROGRAMA GERAL

TRIBUTO A SALGUEIRO MAIA

ABRILARTE

Dia 9 | sexta-feira | transmissão via online | 21h00

Vídeo de actuações dos Agentes Culturais da cidade e do concelho:

Citar – Grupo de Teatro da Romeira, Hélia Castro (canto lírico), Human’Art (artes circenses), João Loureiro (guitarra clássica), Mafalda Murta e Encarnação Noronha (dança contemporânea), Sara Gabriel (artes do espectáculo), e Sofia Vieira (contos para crianças).

ARTE URBANA – FRANCISCO CAMILO

Dia 10 | sábado | In loco e via online | 18h00

Quinta de S. Bernardo / Rua Alexandre Herculano frente à Avenida Bernardo Santareno – Santarém

Pintura alusiva à vida e obra de Bernardo Santareno

Organização FITIJ – Festival Internacional de Teatro e Artes para Infância e Juventude (iniciativa autónoma)

HISTÓRIAS DE ABRIL

Dia 20 | terça-feira

Na Escola Básica Alexandre Herculano, com os professores de História

Organização: Subdepartamento de História

CINEMA

Dia 21 | quarta-feira | Teatro Sá da Bandeira | 19h00

Antestreia do filme “Prazer, Camaradas!” de José Filipe Costa, com a presença do realizador e convidados

Organização: Cineclube de Santarém

Sinopse: o filme recria histórias de cooperativas e aldeias nos momentos que se seguiram à revolução dos cravos. É um exercício de ousadia na forma de recriar histórias que se vão perdendo na memória.

M/12, 105min., 2019

DEBATE SOBRE O 25 DE ABRIL

Dia 22 | 5ª feira | 18h00 | Círculo Cultural Scalabitano | Teatro Taborda

In loco e via online

“25 de Abril – passado, presente e futuro”

Coronel Correia Bernardo, Justina Jorge Pereira,

Pedro Santos e Sara Gabriel

Moderadora: Teresa Lopes

Sinopse: “viagem” pelos três tempos da Revolução, a partir das gerações que participam no debate (aberto ao público).

TEATRO DE FANTOCHES

Dia 24 | sábado | transmissão via youtube | 11h30

“Dinossauro Belisário”

Sinopse: história de um tirano que se pensava intocável. Belisário era o terror do mundo inteiro… Como será possível os animais libertarem-se deste ser malvado?

Organização: Equipa do Aqui Há Gato

Livraria Infantil | Oficinas de Arte | Companhia de Teatro

ARRUADA DE PALHAÇOS

Dia 24 | sábado | ruas do Centro Histórico | das 11h00 às 12h30

“Em Liberdade a Alegria saiu à rua“

Palhaços passeiam a Festa pelas ruas, com muita alegria e animação.

Organização: Veto Teatro Oficina do Círculo Cultural Scalabitano

61 ABRIL 74

Dia 24 | sábado | transmissão via online | 21h30

Filme do espectáculo realizado na antiga Escola Prática de Cavalaria

Encenação: Tiago Fernandes e Carlos Oliveira

Apoio à encenação: Coronel Correia Bernardo

CRAVOS PARA SALGUEIRO MAIA

Dia 25 | domingo | Jardim dos Cravos | 11h30

In loco e via online

Cerimónia evocativa do 25 de Abril, com a presença de familiares, amigos, entidades públicas e oficiais.

Organização: Câmara Municipal de Santarém

A CAMIONETA DA ALEGRIA EM LIBERDADE

Dia 25 | domingo | em diversos bairros da cidade | das 15h00 às 17h00

“A camioneta da Alegria em Liberdade”

15H00/Sacapeito, 15H30/São Domingos, 16H00/Jardim de Cima, 16H30/Vale de Estacas, 17H00/Ribeira de Santarém.

Organização: Veto Teatro Oficina do Círculo Cultural Scalabitano

CANTAR ABRIL

Dia 25 | domingo | Igreja da Graça | 17h30

Actuação do Coro do Círculo Cultural Scalabitano sob a Direção do Maestro António Matias

ESTA É A MADRUGADA QUE EU ESPERAVA (a confirmar)

Dia 25 | domingo | transmissão via online | 21h00

Filme do espectáculo realizado no Convento de São Francisco

Homenagem a toda a Coluna Militar de Salgueiro Maia

Reconstituição histórica com texto do Coronel Correia Bernardo

Encenação: Nuno Domingos e Berta Pereira

Apoio à encenação: Coronel Correia Bernardo

Organização:

Comemorações Populares do 25 de Abril em Santarém – Ass. Cultural

Câmara Municipal de Santarém

Apoios:

Círculo Cultural Scalabitano

Cineclube de Santarém

Teatro Sá da Bandeira

Livraria Aqui há Gato

Curso de Artes do Espectáculo da Escola Dr. Ginestal Machado

Centro Cultural Regional de Santarém

AJA – Associação José Afonso – Núcleo de Santarém

