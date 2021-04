Comemorações do 25 de Abril em Santarém – consulte o programa completo

As comemorações do dia 25 de Abril, em Santarém, prosseguem hoje, dia 9 de abril, às 21h00, com o Espetáculo ABRILARTE, com transmissão online no Facebook do Município de Santarém: https://www.facebook.com/municipiodesantarem, devido às contingências provocadas pela pandemia da COVID-19. Este espetáculo conta com a participação dos seguintes Agentes Culturais da cidade de Santarém e do Concelho: Citar – Grupo de Teatro da Romeira, Hélia Castro, com Canto Lírico, dos Human’Art, com artes circenses, João Loureiro, com guitarra clássica, Mafalda Murta e Encarnação Noronha, com dança contemporânea, Sara Gabriel, com artes do espetáculo, e Sofia Vieira, com Contos para crianças.

Amanhã, dia 10 de abril (sábado), às 18h00, é inaugurado o Mural de Francisco Camilo, alusivo à vida e obra de Bernardo Santareno, na Quinta de S. Bernardo / Rua Alexandre Herculano (Calçada do Monte), em frente à Avenida Bernardo Santareno, num espaço cedido pelo empresário, Ernesto Nobre. Esta iniciativa que integra as comemorações do 25 de Abril, em Santarém, é organizada pelo FITIJ – Festival Internacional de Teatro e Artes para Infância e Juventude, no âmbito das Comemorações Nacionais do Centenário do Nascimento de Bernardo Santareno (19 Novembro 1920/2020).

Esta pintura de arte urbana, com o título de “Hibridismo do Pensador”, pretende homenagear o dramaturgo e médico Scalabitano, de nome próprio, António Martinho do Rosário. Considerado como um dos nomes maiores do Teatro Português do Século XX, Bernardo Santareno, é apresentado pelos sprays de Francisco Camilo, através de cenas e evocações de aspectos do seu pensamento, a partir dos seus livros e da sua vida.

As comemorações continuam com diversas iniciativas, das quais se destaca, no dia 21 de abril (quarta-feira), com a Antestreia do filme “Prazer, Camaradas!” de José Filipe Costa, que conta com a presença do realizador, numa organização do Cineclube de Santarém. Reservas através do e-mail: cineclubedesantarem@gmail.com .

“O filme recria histórias de cooperativas e aldeias nos momentos que se seguiram à revolução dos cravos. É um exercício de ousadia na forma de recriar histórias que se vão perdendo na memória”.

No dia 25 de abril, Dia da Liberdade, tem lugar a Cerimónia evocativa do 25 de Abril “CRAVOS PARA SALGUEIRO MAIA”, às 11h30, junto à Estátua do Capitão de Abril, no Jardim dos Cravos, com transmissão online no Facebook do Município de Santarém: https://www.facebook.com/municipiodesantarem, devido às contingências provocadas pela pandemia da COVID-19, numa organização da Câmara Municipal de Santarém.

Às 17h30, tem lugar o Espetáculo CANTAR ABRIL, na Igreja da Graça, com atuação do Coro do Círculo Cultural Scalabitano, sob a Direção do Maestro António Matias, com transmissão online no Facebook do Município de Santarém: https://www.facebook.com/municipiodesantarem , devido às contingências provocadas pela pandemia da COVID-19.

O programa das comemorações do 47º aniversário do 25 de Abril, em Santarém, conta com mais iniciativas, tais como: HISTÓRIAS DE ABRIL, na Escola Alexandre Herculano, Debate sobre o 25 de Abril, Teatro de Fantoches, entre outras iniciativas, com transmissão no Facebook do Município de Santarém: https://www.facebook.com/municipiodesantarem , devido às contingências provocadas pela pandemia da COVID-19.

O programa é organizado pela Câmara Municipal de Santarém, pela Comissão das Comemorações do 25 Abril – Associação Cultural, e conta com o apoio do Círculo Cultural Scalabitano, do Cineclube de Santarém, do Teatro Sá da Bandeira, da Livraria Aqui há Gato, do Curso de Artes do Espetáculo da Escola Dr. Ginestal Machado, do Centro Cultural Regional de Santarém e da AJA – Associação José Afonso – Núcleo de Santarém.

Consulte aqui o Programa

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...