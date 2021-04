Monumento a Camões reabilitado

O Monumento a Camões acaba de beneficiar de uma reabilitação, numa iniciativa da Associação da Casa-Memória de Camões em Constância e por ela custeado.

O Monumento é uma notável criação artística do escultor Lagoa Henriques que se transformou num ícone da vila de Constância, tendo sido inaugurado em junho de 1981 pelo Presidente da República, general Ramalho Eanes.

Entretanto, passaram 40 anos e os efeitos do tempo eram já bem visíveis: o monumento apresentava crescentes sinais de degradação na sua estrutura de betão, com desagregação de materiais, em especial nas arestas, deixando à vista a armação de ferro em crescente oxidação e ameaçando novas e maiores desagregações. Por seu lado, a parte em mármore estava a ficar bastante enegrecida, também por efeito do tempo e da acumulação de sujidade.

Segundo António Matias Coelho, presidente da direção da Associação da Casa-Memória de Camões, “impunha-se, por isso, uma intervenção com vista a reabilitar e restaurar a componente de betão e a limpar a componente de mármore do monumento que, respeitando as suas características, lhe conferisse maior dignidade e garantisse a sua preservação”. Foram esses trabalhos que a Associação da Casa-Memória de Camões em Constância promoveu neste início de ano e que agora ficaram concluídos.

Assim, no betão foi efetuada a picagem com meios manuais, eliminando o betão em mau estado até chegar às armaduras, realizada a preparação da superfície de betão estrutural com aplicação de produtos reparadores e protetores em estrutura de betão armado, enchimento de toda a base do monumento e regularização geral com betão afagado.

No mármore, a intervenção consistiu na aplicação de um produto de limpeza adequado, na remoção do verdete com recurso a jato de água e na aplicação de produto impermeabilizante para pedras naturais.

Aos 40 anos, o monumento, agora reabilitado, continuará a mostrar, a Constância e a quem a visita, um Camões afável e eternamente jovem.

