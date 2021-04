Workshop culinário “Ontem sobras, hoje um belo manjar”

Como reinventar novas refeições com as sobras das refeições anteriores é o tema do workshop culinário com o chef Gonçalo Sérgio, do restaurante Tertúlia da Quinta. Uma iniciativa do CLDS 4G Almeirim “(re) Pensar em Família”, que irá realizar-se na próxima terça-feira, dia 13 de abril, das 14h45 às 15h45, no Cine Teatro de Almeirim.

O workshop de culinária “Ontem sobras, hoje um belo manjar” resulta de uma parceria com o Rotary Club de Almeirim e o restaurante Tertúlia da Quinta.

A participação na atividade é gratuita poderá ser realizada em dois formatos, em formato online (seguem abaixo as indicações para aceder) ou caso pretendam presencialmente no Cine-teatro de Almeirim (no máximo de 25 participantes).

As inscrições serão online através do link: https://forms.gle/hFvG4Cj1EUHcT9RS8

Dados para aceder à sessão online:https://us04web.zoom.us/…/75598730971pwd…ID da reunião: 755 9873 0971Senha de acesso: bSuLW2

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...