Nersant tem missão empresarial virtual em junho à Costa do Marfim

É um dos mercados mais promissores de África. A Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém realizou na tarde de 6 de abril, uma sessão de esclarecimento e divulgação de oportunidades de negócio da Costa do Marfim. O mercado é um dos mais promissores de África, o que levou a associação a colocar na sua agenda internacional uma missão empresarial virtual a este país, que vai decorrer em junho.

A Costa do Marfim é um país com estabilidade política e com crescimento económico alavancado pelo forte investimento público dos últimos anos e pela implementação de políticas que visam beneficiar o comércio e as trocas a nível nacional e internacional. Para além disso, trata-se de um mercado que pode ser importante para a diversificação da estratégia de internacionalização das empresas e pouco explorado ainda pelos agentes económicos portugueses.

As principais importações da Costa do Marfim, referiu a NERSANT na sessão online, dizem respeito ao petróleo bruto, arroz, peixe congelado, petróleo refinado e medicamentos embalados, sendo os seus principais fornecedores a China, Nigéria, França, Índia e Estados Unidos da América.

Relativamente aos principais produtos comprados a Portugal, destacam-se os reatores nucleares, as máquinas e aparelhos mecânicos, seguidos do papel e cartão. No entanto existe potencial em muitas outras áreas, tais como por exemplo: bebidas alcoólicas, plásticos e suas obras, obras de ferro fundido, ferro ou aço, entre outros.

Após a apresentação das características económicas da Costa do Marfim, bem como das oportunidades e procedimentos de entrada no mercado, o webinar contou com o testemunho da empresária Glória Silva, radicada no Mali, com larga experiência na Costa do Marfim. A empresária referiu que o país e a banca funcionam bem e que não existem diferenças cambiais.“Quando estamos a vender para a Costa do Marfim ou outro país desta zona, estamos a vender em euros”, disse.

A empresária fez saber que os empresários portugueses são vistos na Costa do Marfim como “amigos”, o que é uma mais valia na hora de fazer negócios. Referiu ainda a ausência de materiais de qualidade, como alumínios e pavimentos, o que pode constituir uma importante oportunidade para as empresas portuguesas. Glória Silva avançou ainda que “há vários países que se podem abastecer com a entrada na Costa do Marfim, como Mali, Níger e Burquina Faso”.

O crescimento e oportunidades da Costa do Marfim, fazem do mercado um dos mais promissores de África, motivo que levou a NERSANT a colocar o país na sua agenda internacional. A associação tem no seu calendário uma missão empresarial virtual à Costa do Marfim, agendada para junho, onde as empresas participantes vão poder reunir por videoconferência com compradores e importadores da Costa do Marfim. A ação de prospeção internacional realiza-se de 21 a 25 de junho, estando está já a receber intenções de participação das empresas da região.

A ação engloba o serviço de consultoria especializado para realização de prospeção e seleção dos contactos e oportunidades de negócio no mercado, de acordo com os objetivos e perfil definido, a realização de reuniões institucionais e a realização de reuniões bilaterais com empresas locais, que possam vir a ser potenciais clientes, parceiros ou fornecedores e ainda o apoio técnico e acompanhamento da NERSANT antes, durante e após o evento.

A missão virtual à Costa do Marfim realiza-se ao abrigo do projeto Negócios no Mundo, contando com cofinanciamento comunitário no âmbito do Compete 2020 / Portugal 2020. Para mais informações, as empresas interessadas devem abordar a NERSANT através dos contactos negociosnomundo@nersant.pt ou 249 839 500. As inscrições podem ainda ser firmadas no portal da associação, em www.nersant.pt/agenda/.

De referir que, para além da participação na missão virtual, as empresas participantes podem conciliar estas reuniões digitais com a deslocação ao mercado num momento posterior, no sentido de dar continuidade aos contactos de maior interesse, também com financiamento.

