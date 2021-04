Novas empresas incubadas na Startup Ribatejo apresentaram-se em sessão de networking online

As novas empresas incubadas nas startups da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, apresentaram-se em sessão de networking online, na tarde do dia 8 de abril. O evento teve como objetivo dar a conhecer e impulsionar os novos negócios da região, bem como promover um melhor relacionamento entre toda a comunidade empreendedora regional.

O apoio ao empreendedorismo e criação de empresas na região do Ribatejo tem sido desde sempre uma prioridade da NERSANT, que tendo vindo a trabalhar na criação de infraestruturas de incubação e aceleração adequadas a novos projetos empresariais.

No âmbito desta estratégia, que a associação pretende que conflua na Startup Ribatejo, rede inter-regional de apoio ao empreendedorismo liderada pela associação empresarial, que conta já com a Startup Santarém, a Startup Ourém e a protocolada Startup Rio Maior, a funcionar no CNIRM – Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, foram apresentadas na sessão online 9 novas empresas com instalação nestas infraestruturas.

António Campos, Presidente da Comissão Executiva da NERSANT, acolheu virtualmente todos os participantes na sessão, tendo dado as boas-vindas às novas empresas instaladas nas startups que a associação gere. O responsável da NERSANT referiu que está em marcha a criação do site da Startup Ribatejo, que vai reunir todas as empresas incubadas nas infraestruturas de apoio ao empreendedorismo da associação. Deu ainda a conhecer a Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, que vai decorrer durante todo o mês de maio, e onde as empresas com instalação na Startup Ribatejo podem participar gratuitamente.

Logo de seguida, cada uma das 9 empresas pôde apresentar o seu negócio a todos os participantes. A Startup Santarém deu a conhecer a empresa Actif, cuja atividade se dedica ao exercício físico e cognitivo para idosos em instituições e em cuidados domiciliários, a Here & Now Agency, agência de Marketing Digital, Paradoxo Futurista, empresa de inovação tecnológica focada na transformação e desenvolvimento de soluções digitais de apoio à gestão de eventos ao vivo, Bagagem de Sol, dedicada à gestão de alojamentos turísticos, e, por fim, a e-Green Cart, centrada em atividades de programação Informática.

Da Startup Ourém apresentaram-se a doMore, plataforma digital, disponível em formato web e app mobile que incentiva e recompensa todos os utilizadores sempre que façam exercício físico, a Hexon Powersports, dedicada ao desenvolvimento e comercialização de motos e buggys elétricos e a Felling Brand Studio, posicionada na área da Comunicação, Marketing e Design. O CNIRM – Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, deu a conhecer a empresa Ontrisports Solutions Lda., dedicada a serviços de assessoria desportiva.

No final das apresentações, foram dadas a conhecer, pela F. Rego e NERSANT Seguros, soluções de seguros para novas empresas. Neste painel, foi enfatizado o serviço de consultoria com programa dedicado e específico para os membros da Startup Ribatejo e que pretende que ajudar as empresas a passar de startups para scale-ups.

