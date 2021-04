Santarém tem novo mural de Francisco Camilo alusivo à obra de Santareno

O mural alusivo à vida e obra de Bernardo Santareno na Rua Alexandre Herculano (Calçada do Monte), foi inaugurado este sábado.

Veja a entrevista do artista Francisco Camilo

Esta obra de arte urbana é uma iniciativa do FITIJ – Festival Internacional de Teatro e Artes para Infância e Juventude, no âmbito das Comemorações Nacionais do Centenário do Nascimento de Bernardo Santareno (19 Novembro 1920/2020) e das comemorações dos 47 anos do 25 de Abril.

A inauguração contou com as presenças de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, João Luís Madeira Lopes, presidente da Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril – Associação Cultural, Gonçalo Neto, do FITIJ, Francisco Camilo, autor do mural de arte urbana, e Ernesto Nobre, proprietário do espaço cedido para a construção do Mural de Arte Urbana.

Integrada no programa das comemorações do 47.ª aniversário do 25 de Abril, em Santarém, a inauguração contou ainda com a participação de Inês Barroso, vereadora da Câmara de Santarém, e de João Teixeira Leite, presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal Viver Santarém.

Esta pintura de arte urbana, com o título de “Hibridismo do Pensador”, homenageia o dramaturgo e médico scalabitano, de nome próprio, António Martinho do Rosário. Considerado como um dos nomes maiores do Teatro Português do Século XX, Bernardo Santareno, é apresentado pelos sprays de Francisco Camilo, através de cenas e evocações de aspectos do seu pensamento, a partir dos seus livros e da sua vida.

