Sessões Distritais do Parlamento dos Jovens prosseguem na segunda-feira em Santarém

Concluídas as Sessões Distritais do Ensino Secundário do Programa Parlamento dos Jovens, que se realizaram durante o mês de março, têm agora lugar as Sessões do Ensino Básico, que se encontram agendadas para os dias 12, 19 e 26 de abril, contando todas elas com a participação de um Deputado da Assembleia da República.

As Sessões decorrem por videoconferência. No entanto, a Mesa da Sessão, composta, em regra, por três jovens, dirige os trabalhos em regime presencial.

Para o dia 12 de abril, encontra-se agendada a Sessão Distrital do Ensino Básico na Escola Secundária Sá da Bandeira, Santarém, com a deputada Sandra Cunha (Bloco de Esquerda) por videoconferência, a partir das 9h30.

Estas Sessões proporcionam aos jovens eleitos nas escolas a vivência de uma sessão parlamentar, com uma metodologia de debate semelhante à da Assembleia da República. Decorrida a 1.ª fase do Programa, que culminou com as sessões nas escolas, os jovens deputados vão agora debater e aprovar o projeto de recomendação de cada círculo e eleger os deputados às Sessões Nacionais.

Violência Doméstica e no Namoro, o tema lançado pela Assembleia da República, sob proposta dos jovens, continuará em discussão nestas Sessões.

