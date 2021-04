Ricardo Segurado nomeado chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional

O scalabitano Ricardo Segurado é o novo chefe de Gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches.

Jurista, pós-graduado em Contratação Pública pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Ricardo Segurado foi até agora secretário técnico da Autoridade de Gestão do Mar 2020.

Anteriormente desenvolveu funções de técnico superior em Programas Comunitários na área da Economia, 2000-2009. Foi também assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista entre 2014-2016, assessor no XVIII Governo Constitucional, chefe do Gabinete no XXI Governo Constitucional.

Em Santarém, é presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Romeira e Várzea, desde 2017. Antes, foi deputado municipal na Assembleia Municipal de Santarém, 2009-2013, e vereador eleito pelo Partido Socialista na Câmara Municipal de Santarém, 2013-2017,

Nos tempos livres é treinador de Rugby, Grau 1 e registado no IPDJ como Treinador dos escalões de formação do Rugby Clube de Santarém, e vice-presidente do Rugby Clube de Santarém.

