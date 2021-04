2.º ciclo das Jornadas Desportivas da Viver Santarém arrancou dia 7 de Abril

No âmbito das celebrações dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, a Empresa Municipal Viver Santarém iniciou o 2.º Ciclo das Jornadas Desportivas da Viver Santarém, através da plataforma Zoom, com a realização no dia 7 de abril, de uma sessão sobre o tema Exercício Físico com Populações Especiais. A iniciativa contou com mais de 1100 visualizações.

O painel contou com a moderação de Alfredo Silva, professor na Escola Superior de Desporto de Rio Maior e investigador do CIEQV- Centro de Investigação em Qualidade de Vida, sendo oradores João Alves, mestrando em Prescrição do Exercício e Promoção da Saúde – Reabilitação Cardíaca, Edgar Fonseca – mestrando em Prescrição do Exercício e Promoção da Saúde – Obesidade; Nuno Baltazar – mestrando em Prescrição de Exercício e Promoção da Saúde – Depressão.

Alfredo Silva apresentou diversos indicadores, como o que coloca “Portugal nos 3 últimos países da UE no que diz respeito ao maior índice de sedentarismo”. Defende a necessidade de “todos fazermos com que a população Portuguesa seja mais ativa”.

Edgar Fonseca deu destaque à preocupação quanto ao excesso de peso, referindo que “em 2019, mais de metade da população com 18 ou mais anos têm excesso de peso”

Para Nuno Baltazar “mais do que submeter a pessoa com depressão a um plano de exercícios físico rígido, deve-se mantê-la ativa. É essencial a escolha de acordo com os gostos pessoais, aumentando os níveis de motivação.”

João Alves destacou o necessidade da existência de “trabalho das equipas multidisciplinares com formação em reabilitação cardíaca” para conseguirmos atingir os resultados pretendidos.

Foram vários os participantes que colocaram diversas questões aos oradores mantendo o debate entre os oradores.

João Teixeira Leite, presidente da Viver Santarém, realça o sucesso da primeira edição, facto que motivou a realização do 2.º Ciclo das Jornadas Desportivas, para ”debater temas importantes para sociedade em geral, que envolvam temáticas do desporto e prática de hábitos de vida saudável aliados à gastronomia é o objetivo destas conferências”. João Teixeira Leite realçou ainda e no âmbito do tema desta conferência as diversas iniciativas que se avizinham destacando a Santarém Virtual Race 2021”.

Inês Barroso, vereadora da Câmara de Santarém, felicitou a Viver Santarém pela “resiliência de em tempos de pandemia, não ter desistido de lutar na promoção de iniciativas, para chegar a todos os munícipes, quer no âmbito do desporto, gastronomia, lazer e cultura”.

