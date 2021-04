IPsantarém implementa inovadora metodologia pedagógica baseada em desafios reais apresentados por empresas e organizações

Com o objetivo de se abrir ao exterior, promover e criar condições que permitam aos docentes a melhoria da qualidade, da eficácia e da eficiência das suas práticas pedagógicas, através do uso de novas ferramentas e novos métodos, e preparar os alunos para melhor entenderem as necessidades da sociedade, possibilitando a sua participação no desenvolvimento de soluções para desafios reais, o IPSantarém iniciou a implementação de um programa de inovação pedagógica assente na dinamização de processos de co-criação.



Estes processos, desenvolvidos por equipas de alunos, enquadradas por um docente facilitador, abordarão desafios reais apresentados por organizações externas (empresas, associações, autarquias, IPSS’s, etc.) que também integrarão as equipas.

Este programa decorrerá com edições semestrais, até ao final do ano letivo de 2022-2023 e terá a participação de pelo menos 48 docentes do IPSantarém que se especializarão como facilitadores nesta metodologia de co-criação.

Neste primeiro semestre do projeto já se encontram a participar 8 docentes, oriundos das 5 Escolas Superiores do Instituto, que se encontram a coordenar 23 processos de co-criação, que estão a ser desenvolvidos por 117 alunos, em conjunto com as 11 entidades externas que os apresentaram. Entre estas organizações externas encontram-se empresas privadas, uma empresa municipal, associações, uma entidade governamental e uma Santa Casa da Misericórdia.

Os processos práticos de co-criação decorrem durante um período de 8 semanas, sendo expectável que no final as equipas possam apresentar propostas e caminhos de solução para os desafios apresentados.

Em setembro um novo grupo de 8 docentes irá começar a receber formação nesta metodologia e será aberto um novo período para receção de desafios por parte das organizações externas que queiram participar.

Este programa é a primeira iniciativa do SEEKERS&SOLVERS, Programa de Inovação do IPSantarém, e até junho de 2023 será financiado pelo Compete2020 no âmbito do projeto LinkMe Up.

