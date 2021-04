BE questiona Governo sobre impactes de parque solar com 514 ha no Cartaxo e Santarém

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda enviou hoje ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática uma pergunta escrita sobre o projeto de um parque solar com 514 hectares nos concelhos do Cartaxo e Santarém. O promotor pretende instalar o parque solar em área da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional, prevendo-se impactes sociais e ambientais, designadamente danos em zonas de montado de sobro, em solos produtivos para a agricultura e em espécies em perigo de extinção.



O Bloco de Esquerda diz reconhecer a importância da produção solar fotovoltaica e não tem dúvidas sobre a sua relevância na descarbonização do país e no combate à crise climática. Entende, no entanto, que “não devem ser hipotecadas vastas áreas do território – muitas delas sumidouros naturais de carbono –, através da delapidação de milhares de hectares de solos adequados para a agricultura, para a floresta e para a biodiversidade, quando existem alternativas viáveis para a produção de energia solar“. A produção solar descentralizada nas coberturas de edifícios e em zonas improdutivas deve ser privilegiada e incentivada, defende o BE.

Recentemente, a deputada Fabíola Cardoso interpelou o Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre a proliferação de megaprojetos de parques solares fotovoltaicos no Ribatejo.

