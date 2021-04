Hospital do Entroncamento reforça Unidade de Cardiologia

O Hospital de São João Baptista do Entroncamento reforça a especialidade de cardiologia, no âmbito da parceria da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento/HSJB com a UCARDIO. A Unidade de Cardiologia, agora coordenada pelo Dr. Jorge Guardado, integra ainda os médicos da especialidade Dr. José Linder, Dra. Catarina Ruivo e Dr. Davide Severino.

O aumento e melhoria na capacidade de resposta à Consulta de Cardiologia também será refletido nos Exames Complementares de Diagnostico: eletrocardiograma, Holter, MAPA, Ecocardiograma, Doppler e provas de esforço, e no desenvolvimento de novas valências no âmbito da Especialidade.

O provedor da Misericórdia do Entroncamento, Firmino Falcão, refere que “este era um reforço urgente e necessário para o aumento da nossa capacidade de resposta na especialidade de Cardiologia. A UCARDIO vem revelar-se um parceiro de excelência para estar do nosso lado.”

O Hospital de São João Baptista conta ainda com os Pneumologistas Dra. Gilda Vasconcelos e Dr. Castro Lousada, que conjuntamente com os Técnicos de Cardiopneumologia realizam exames de polissonografia e provas funcionais respiratórias.

O Hospital dispõe de acordos com o SNS, subsistemas e seguradoras. Mais informações através dos contactos gerais do hospital: 249 720 140 ou pelo e-mail geral@scment.org

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...