Vitória de Santarém com estreia auspiciosa no campeonato nacional de Footgolf

Foi em terras algarvias que, no passado fim de semana, se assinalou mais uma data histórica na vida do Vitória Clube de Santarém: a grande estreia da nova equipa vitoriana de Footgolf no Circuito Nacional da modalidade.

O debute decorreu na vila de Castro Marim, no distrito de Faro, e logo em dose dupla, com a disputa, sábado e domingo, das etapas 4 e 5 da edição de 2021 da maior prova nacional de uma modalidade em franca expansão no país e no mundo (as três etapas inaugurais foram adiadas devido à pandemia da COVID-19).

Entre os 135 inscritos para este duplo compromisso, pontificaram os vitorianos Rúben Vitorino, César Piedade, Vasco Jorge, Filomena Alcobaça, Sandra Gonçalves, Vítor Duarte, Nelson Pires, Renato Pinto, André Bento, Jorge Cunha, Artur Fernandes, Pedro Lourenço, Marcial Albuquerque, que assim inscreveram o seu nome no historial do emblema escalabitano como os primeiros footgolfers a representar oficialmente o clube em competições oficiais.

Um plantel de luxo que, logo pelas 07h00 da manhã de sábado, se apresentou no Castro Marim Golfe & Country Club com vontade de entrar na nova época com o pé direito e a máxima ambição.

Vitória por equipas no primeiro dia

E, feito o balanço, dificilmente podia ter sido mais auspicioso o pontapé de saída do Vitória Clube de Santarém neste Circuito Nacional: no primeiro dos 2 dias de competição no Castro Marim Golfe & Country Club, a armada vitoriana logrou puxar para si os holofotes em toda a linha, rubricando uma categórica prestação geral nas diversas categorias a concurso.

Amplo destaque para o extraordinário 1.º lugar na classificação por equipas (“ex-aequo” com o conjunto do Ravens Footgolf Clube, da Marinha Grande), um registo que assinala, assim, a letras de ouro a primeira aparição de sempre do clube numa etapa de uma prova oficial da modalidade.

Também na classificação geral individual, sublinhado especial para o 1.º lugar obtido pelo experiente César Piedade, que partilhou igualmente o posto mais elevado do pódio com um atleta do emblema do distrito de Leiria. Nelson Pires, com um notável 3.º posto, André Bento (9.º) e Vasco Jorge (11.º) foram os restantes vitorianos a marcar presença de relevo no “top 15” desta etapa inaugural, assumindo-se como os rostos mais visíveis de um coletivo que, no cômputo geral, se exibiu em plano de elevada qualidade.

O sucesso estender-se-ia ainda à competição feminina, com o Vitória a ocupar os 2 lugares cimeiros do pódio nesta categoria: Filomena Alcobaça, consagrada na esfera desportiva como Filó, foi a grande vencedora da etapa, iniciando com o pé direito a dura missão de tentar revalidar o título nacional conquistado no ano anterior, posicionando-se imediatamente à frente da também vitoriana Sandra Gonçalves.

Categoria feminina foi destaque no domingo

No domingo, dia 11 de Abril, prosseguiu a ação em Castro Marim, com a realização da 5.ª etapa do circuito. E, em mais um dia em que foi notória a crescente competitividade de que se reveste esta modalidade, uma das menções de maior destaque recai novamente em Filomena Alcobaça, que imitou a proeza da véspera e tornou a escalar ao 1.º lugar do pódio da categoria feminina. Um início deveras prometedor da atual campeã nacional em título, que, como se voltou a comprovar neste segundo dia, encontrará na colega Sandra Gonçalves uma saudável concorrência de peso: 3.º lugar a juntar ao 2.º do dia anterior.

Já no que concerne à classificação geral individual, numa prova que, neste dia, reuniu 130 participantes, realce para a presença de 5 vitorianos nas 20 primeiras posições, performance coletiva que valeu o 3.º lugar por equipas. Neste particular, esteve em evidência Nelson Pires, que somou um notável 6.º posto ao 3.º almejado na véspera. Vasco Jorge (9.º lugar), André Bento (11.º), Pedro Lourenço (12.º) e Vítor Duarte (19.º) foram os restantes atletas a colorir de azul e branco o “top 20”.

Contas feitas, balanço extremamente positivo neste arranque da maior competição da modalidade realizada em Portugal, com o clube a partir de terras algarvias com uma certeza na bagagem: podem contar com um Vitória Clube de Santarém com ambição redobrada neste supercompetitivo Circuito Nacional de Footgolf 2021!

Futsal regressa na segunda-feira

Está prevista já a partir da próxima segunda-feira, dia 19 de Abril, a tão ansiada retoma dos vários escalões de futsal do Vitória clube de Santarém.

Interrompida desde Janeiro, por “decreto” da pandemia que vem assolando o planeta, a atividade regressará agora com a obrigatoriedade de, nos escalões de formação, os atletas se apresentarem com teste negativo à COVID-19 realizado até 72 horas antes de retomarem a prática, pelo que a data concreta para o arranque de cada escalão estará ainda dependente dos timings para o cumprimento desse requisito.

Saliente-se que todos os escalões etários de futsal do Vitória Clube de Santarém se encontram em atividade em 2020/21 (desde os 4 anos de idade, masculinos e femininos), podendo os interessados em experimentar a modalidade entrar em contacto com o clube através de vitoriacs@gmail.com ou 926633938.

