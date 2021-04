12 alunos do concelho de Azambuja recebem Bolsas Escolares “Green Education” da EDP Renováveis

A EDP Renováveis é promotora do programa “Green Education”, que tem como objetivo oferecer bolsas escolares a crianças e jovens cujas famílias possuem menores recursos económicos.

A iniciativa contou com a colaboração do Município de Azambuja que viu 12 alunos candidatos serem contemplados com bolsas de estudo, num total de 12 000 euros, que foram distribuídas pelos quatro graus de ensino, desde o básico ao superior. Refira-se que o processo e os critérios de decisão são da inteira responsabilidade da empresa EDP Renováveis.

As 12 bolsas para os estudantes do Concelho de Azambuja foram assim distribuídas: 3 bolsas para alunos do 1º ciclo, com o valor unitário de 500 euros; 2 bolsas a alunos dos 2º e 3º ciclos, com o valor unitário de 750 euros; 3 bolsas para estudantes do Ensino Secundário, de 1 000 euros cada; e por fim, 4 bolsas a alunos do Ensino Superior, no valor de 1 500 euros cada uma.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...