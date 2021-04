Alunos do 1.º ciclo participaram em “ação de sensibilização para a ética e valores pela prática desportiva”

Decorreu hoje, 14 de abril, nas Escolas Básicas da Zona Verde e António Gedeão, no Entroncamento, 4 sessões da Ação de Sensibilização para a Ética e Valores pela Prática Desportiva.

Como oradora esteve a professora Isabel Baltazar, embaixadora do Plano Nacional de Ética no Desporto, que falou desta temática aos cerca de 90 alunos do 4.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico.

A vereadora da Educação, Tília Nunes, afirma que “estas sessões pretendem sensibilizar para os comportamentos adequados por todos aqueles que estão envolvidos na prática desportiva, tendo em conta que a prática desportiva ajuda a formar e a educar para a cidadania.”

Esta ação surge no seguimento das ações de sensibilização de Valores e Ética pela prática Desportiva, destinadas a treinadores, técnicos de exercício físico, jovens, crianças e pais, que o município iniciou no passado mês de dezembro de 2020 e que terá continuidade no final de abril e no decorrer do mês de maio para os alunos do 2º Ciclo.

A iniciativa está integrada no PEDIME – Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.

