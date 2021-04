Gestão Summit 2021 em formato híbrido no dia 21

Dia 21 de abril, a partir das 9h00, arranca a 4.ª edição do Gestão Summit, um evento anual que pretende interligar o mundo académico ao empresarial. Totalmente organizado pelos alunos de Gestão do Instituto Piaget, o evento volta ao formato presencial, cumprindo todas as regras de segurança, tendo já a lotação presencial esgotada.

Com entrada gratuita, mediante inscrição obrigatória, é já no próximo dia 21 de abril, no Campus Universitário do Instituto Piaget em Almada, que acontece a 4.ª edição do Gestão Summit. Já com a lotação presencial esgotada, mantém-se ainda abertas as inscrições para o formato digital.

O Gestão Summit é uma iniciativa dirigida a atuais e futuros gestores e a todos aqueles que se interessam pela temática da gestão. Durante o evento, vários especialistas, entre académicos, consultores e quadros superiores de empresas, irão debater as mudanças, desafios e exigências que se colocam atualmente ao mundo empresarial.

Cientes da situação epidemiológica que se vive atualmente, foram tomadas várias medidas de forma a assegurar a segurança de todos os presentes. Nesse sentido, foi elaborado um Plano de Contingência, disponível em gestaosummit.com.

Por existir um limite de lotação no auditório, a organização optou também por transmitir o evento em direto através de uma plataforma interativa. “Para quem não puder estar presencialmente, teremos disponível uma plataforma online interativa, onde os participantes poderão não só assistir ao evento em direto, como também visitar os stands virtuais das empresas presentes, e ainda a possibilidade de ganharem prémios”, afirma Fábio Rodrigues, Presidente do Gestão Summit e aluno do 3.º ano.

Entre os temas em debate sobressaem os desafios de gestão face à transformação digital em curso na sociedade e o impacto da responsabilidade social na gestão de uma organização. Em discussão estará também a importância crescente das organizações em manter os seus colaboradores motivados e, com isso, obterem níveis de produtividade acima da média, bem como o impacto da liderança nos resultados organizacionais.

“Estamos crentes que esta 4.ª edição será a afirmação do Gestão Summit como um evento de referência na área da Gestão, depois de três anos de evolução exponencial”, refere Fábio Rodrigues, que conclui: “Teremos um leque diversificado de empresas e oradores de excelência e muitas novidades em relação às últimas edições. É, por isso, uma edição a não perder”.



Duas dezenas de especialistas em quatro painéis



Os “Desafios de Gestão com a Transformação Digital” será o primeiro dos temas em debate, com a moderação do Professor João Geraldes, Diretor do ISEIT Almada, contando com a participação de Fernando Braz, Portuguese Country Leader na Salesforce; Rui Silva, Head of Channel Partners na Huawei; Inês Condeço, Diretora de Comunicação e Marketing na Fnac; e Miguel Cabral, Associate Director da Accenture.

A segunda temática em discussão será “Responsabilidade Social: Impacto na Gestão”, com a participação de Mariana Carreira, CEO na Make-A-Wish Portugal; Pedro Pimentel, Diretor-Geral na Centromarca; Miguel Ribeirinho, Head of International Business Development na Delta Cafés; e Vera Chaves, Diretora Coordenadora de Recursos Humanos e Responsabilidade Social no Grupo Portugália Restauração. A moderação estará a cargo da Professora Ermelinda

Carrachás.

“É Possível Ter Colaboradores Satisfeitos e Produtividade Acima da Média?” será outro dos temas em discussão, tendo como moderador o Professor Rui Gonçalves, e participação de Georg Dutschke, Senior Partner e Co-Founder da Happiness Works; Luísa Meireles, Diretora de Informação na Agência Lusa; Ricardo Parreira, CEO na PHC Software; e Graça Rebocho, Diretora de Recursos Humanos na Altice Portugal.

O último tema será “O Impacto da Liderança nos Resultados Organizacionais”. São convidados Alexandre Real, Partner na SFORI Strategy For Improvement e Co-CEO na DATAURIS; Leandro Pereira, CEO na WINNING Scientific Management; Miguel Santos, Managing Partner na IMBS; e Rui Torgal, Diretor-Geral da ERA Imobiliária. A moderação estará a cargo do Professor Pedro Guimarães.

Inscrição gratuita e obrigatória em gestaosummit.com

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...