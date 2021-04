Santarém celebra Dia Mundial das Artes com exposição de Francisco Pereira

O Município de Santarém celebra o Dia Mundial das Artes, que se comemora no dia 15 de abril, com uma Exposição de Francisco Pereira, que vai estar na Sala de Leitura Bernardo Santareno, até dia 1 de junho. A mostra, intitulada “Dia Mundial das Artes – Exposição de Francisco Pereira”, conta com nove quadros do autor, e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 17h30 e ao sábado, das 09h30 às 12h30.

Esta iniciativa, realizada em parceria com a Tertúlia do Instituto Politécnico de Santarém – um espaço de educação, criação e difusão artística que abraça a comunidade local, celebra o dia 15 de abril – data do nascimento de Leonardo da Vinci, para quem “A arte diz o indizível; exprime o inexprimível; traduz o intraduzível.

Francisco Pereira nasceu em Lisboa, no dia 21 de junho de 1957, e vive em Santarém há 10 anos. Artista plástico autodidata, desenvolveu a sua atividade artística, a par de ações de pintura e expressão artística com crianças, em contextos educativos diferenciados. Participou em todas as edições do Projeto In.Santarém e é membro organizador do “Pictorin – Encontro Internacional de Artistas Plásticos”, entre várias participações em organizações e iniciativas. Realizou exposições de pintura individuais e coletivas em Castro Verde, Évora e Santarém.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...