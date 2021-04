Santarém vai receber antestreia nacional do filme “Prazer, Camaradas!”

O filme “Prazer, Camaradas!” vai ter exibição em antestreia nacional, com a presença do realizador José Filipe Costa, no dia 21 de abril, inserido nas Comemorações do 47.º aniversário do 25 de Abril em Santarém.

Hoje, dia 14 de abril, assinala-se o Dia do Cineclube, uma iniciativa da Federação Portuguesa de Cineclubes e já amanhã, o Cineclube de Santarém assinala 65 anos da sua fundação, iniciativa que o Cineclube irá celebrar em breve.

Há 9 anos, no dia 14/04/2012, o Cineclube recebeu o realizador José Filipe Costa para apresentar o filme “Linha Vermelha”. No próximo dia 21 de Abril o Cineclube volta a receber para apresentar, em antestreia, o filme “Prazer, Camaradas!”, a sua mais recente longa-metragem.



Está assim lançado o mote para a retoma da programação do Cineclube de Santarém.



Brevemente será anunciada a programação completa para os próximos meses. Até sexta-feira, dia 16/04, podem escolher 3 filmes da programação, basta seguir o link e fazerem as vossas escolhas.

PRAZER, CAMARADAS!

Título original: Prazer, Camaradas!

De: José Filipe Costa

Género: Documentário

Classificação: M/12

Outros dados: Portugal, 2019, Cores, 105 min.

SINOPSE: 1975 – pós-revolução 25 de Abril. Eduarda, João e Mick viajam da Europa do Norte para trabalharem nas cooperativas das herdades ocupadas em Portugal. Como muitos outros, ajudam nas actividades rurais e pecuárias, dão consultas médicas, aulas de planeamento familiar, mostram filmes de educação sexual e participam nos bailes tradicionais.

Vêm fazer a revolução sexual, abalando as velhas certezas de quem viveu tanto tempo em ditadura: como convivem homens e mulheres nas aldeias do Ribatejo? Por que é que as mulheres têm de ir virgens para o casamento? Por que é que só os homens têm direito ao prazer sexual? O filme explora as tensões, mas também as cumplicidades e os amores que nascem entre os “estranjas” e os camponeses.

As diferenças entre os “camaradas do Norte” e os “camaradas do Sul” manifestam-se, não apenas na língua e na cultura, mas na esfera da intimidade e das relações conjugais, na demonstração do afecto e do comportamento do corpo, no modo de viver o casamento, ou de dividir as tarefas domésticas entre homens e mulheres.





