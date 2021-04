SL Cartaxo SAD renova contrato com treinador Mário Ruas para a época 2021/22

“Temos imenso orgulho do nosso passado, o SL Cartaxo SAD é uma das equipas com mais títulos no Distrito de Santarém, com 51 títulos, mas apostamos claramente no presente e no futuro, por isso apostamos novamente no mesmo treinador desta época Mário Ruas, atual campeão e vencedor da Taça do Ribatejo”, declara ao Mais Ribatejo Faustino Gomes, o presidente e maior acionista do SL Cartaxo SAD.

O SL Cartaxo está em segundo lugar no campeonato da 1.ª divisão distrital, com menos 7 pontos do que o Coruchense, mas Faustino Gomes pretende ficar em primeiro lugar e vencer a Taca Ribatejo, assumindo que estes são os dois objetivos desta época.

A equipa recomeça a treinar no dia 19 de abril e o campeonato no dia 9 de maio, com o SL Cartaxo a jogar em casa com o Entroncamento.

A AF Santarém decidiu, depois de uma cuidada reflexão e contributos dos dirigentes dos clubes, em reunião de Direção, a retoma das provas que estavam interrompidas, com início no fim de semana de 8 e 9 de maio de 2021.

