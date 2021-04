Missão empresarial virtual aos Estados Unidos da América avança com oito empresas participantes

Por ser o maior consumidor e o principal importador do mundo, o mercado dos Estados Unidos da América tem sido alvo de interesse crescente por parte das empresas portuguesas, em especial agora, que o país acaba de aprovar um novo pacote de medidas de apoio à economia e que exponenciam em grande escala as exportações portuguesas para este país. Oito empresas da região estão já inscritas na missão empresarial virtual da NERSANT a este mercado, que se realiza em maio, restando apenas duas vagas para as empresas que ainda desejem participar.

Até 30 de abril, as empresas com interesse em entrar ou reforçar laços económicos com os EUA, podem ainda inscrever-se na missão empresarial virtual que a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está a organizar a este mercado, e que se vai realizar entre 10 e 14 de maio.

A ação de apoio à internacionalização vai permitir às empresas participantes entrar em contacto direto, via videoconferência, com compradores, importadores e distribuidores americanos, cabendo à NERSANT a identificação destes agentes no mercado americano, de acordo com os interesses das empresas portuguesas, bem como do acompanhamento das reuniões online e follow-up dos contactos realizados.

A realização deste tipo de reuniões B2B – através de canais digitais -, para além de uma tendência, são uma ótima forma de iniciar a prospeção de negócios nos mercados e a viabilidade de negócios com os mercados. Com as missões virtuais evitam-se custos com voos, deslocações e refeições, poupando-se tempo e (muito) dinheiro. No caso concreto dos EUA, as missões empresariais digitais têm ainda uma vantagem acrescida: é possível abordar potenciais clientes e parceiros em diferentes locais, o que numa missão tradicional não seria possível devido à dimensão do mercado.

A missão empresarial virtual da NERSANT aos EUA é apoiada pelos fundos comunitários, o que permite às empresas participantes abordar o enorme e pleno de oportunidades mercado dos EUA, com um investimento mínimo. A ação está a ser organizada no âmbito do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a cofinanciamento de 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020. Para além da participação na missão virtual, as empresas participantes podem conciliar estas reuniões digitais com a deslocação ao mercado americano num momento posterior, no sentido de dar continuidade aos contactos de maior interesse, também com financiamento.

De referir que esta missão empresarial virtual acontece num momento em que os EUA acabam de aprovar um novo pacote de estímulos à economia – que criará oportunidades adicionais de 483 milhões de euros para os exportadores portugueses até 2022 – beneficiando sobretudo os setores agroalimentar, energético, serviços, têxtil e a indústria química.

As empresas interessadas em participar devem formalizar a sua intenção de participação até ao dia 30 de abril, para os contactos negociosnomundo@nersant.pt ou 249 839 500. Neste momento, a missão conta com a inscrição de oito empresas, existindo apenas lugar para mais duas empresas participantes.

