Município de Santarém assegura testagem aos escalões de formação desportiva

A Câmara Municipal de Santarém vai assegurar a realização dos testes TRAg nas modalidades e escalões em que é obrigatória a apresentação do resultado do mesmo para a respetiva retoma da atividade desportiva regular federada, no âmbito da Norma da Direção-Geral de Saúde nº 036/2020, atualizada em 31/03/2021. Com esta medida, o Município apoia todos os clubes do concelho, permitindo o regresso mais célere dos atletas à atividade desportiva.

Os testes serão realizados com o apoio da Unidade de Saúde Pública Lezíria/ACES Lezíria/ARSLVT, IP, da Cruz Vermelha Portuguesa e da Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém, nos dias 17 e 24 de abril e 01 de maio, da 14h00 às 17h00, no Pavilhão Gimnodesportivo da Ex-EPC, aos escalões de infantis e iniciados, bem como a outros atletas que jogando no escalão de juvenis ainda não frequentem o Ensino Secundário. Os escalões juvenis e juniores como frequentam o Ensino Secundário irão realizar o mesmo teste nos estabelecimentos de ensino e o seu resultado será também válido para apresentação no clube.

Esta norma determina ainda que a realização deste teste tenha por base a tipologia de modalidades desportivas relativamente ao número de pessoas envolvidas e as caraterísticas das mesmas. Assim, estão dispensadas da realização de testes as modalidades de baixo risco, sendo que as de médio risco têm que realizar testes a 50% dos atletas e as de alto risco a 100% dos atletas.

De salientar que nas modalidades de futebol e futsal, o Município de Santarém aceitou a proposta de parceria apresentada pela Associação de Futebol de Santarém para colaborar na testagem nos clubes do concelho, nesta fase da retoma da atividade desportiva e na próxima fase de retorno às competições federadas dos respetivos escalões.

