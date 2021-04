NERSANT apresenta oferta formativa em Ourém

No próximo dia 22 de abril, pelas 18h00, a Startup Ourém vai acolher uma sessão de apresentação da oferta formativa da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém. Há programas de formação totalmente gratuitos para a participação de empregados e desempregados que vão ser apresentados nesta sessão.

A NERSANT vai estar na Startup Ourém no próximo dia 22 de abril, pelas 18h00, para apresentar a oferta formativa disponível e que possibilita às empresas e aos seus colaboradores investir na capacitação contínua, de modo facilitado, económico e eficaz.

Na sessão, a associação foca-se na formação financiada, ou seja, completamente gratuita quer para colaboradores, quer para empresas. A NERSANT inicia com a apresentação da Formação Modular Certificada, destinada a empregados e desempregados há menos de 1 ano, projeto financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado Português. Segue-se a apresentação do Emprego+Digital, formação que pretende reforçar as competências digitais dos colaboradores das empresas da região de Santarém. Neste caso, trata-se de um projeto do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional e da CIP, no âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital, e que conta com implementação das associações empresariais regionais. O mesmo é financiado pelo Portugal 2020. No programa da sessão, está ainda a apresentação de diversas outras ofertas formativas, bem como espaço para a resposta a questões que possam surgir por parte da plateia.

A participação nesta sessão é gratuita, mas de inscrição obrigatória. Os interessados em estar presentes devem inscrever-se online no portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/evento/oferta-formativa-gratuita-concelho-ourem?2021.04.22-18:00-1103. Os interessados em obter informações adicionais sobre esta sessão ou ações de formação, podem contactar o Núcleo NERSANT de Ourém através do telefone 249 049 651 ou do e-mail nucleo.ourem@nersant.pt.

Para mais informações sobre qualquer oferta formativa, a NERSANT está disponível através do seu Departamento de Formação e Qualificação através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 505.

