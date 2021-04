Centro Escolar de Bemposta ganha parque infantil e polidesportivo

Foram hoje inaugurados dois novos espaços lúdicos em Bemposta, concelho de Abrantes, num investimento de 46 mil euros, que refletem a aposta na qualificação dos recintos escolares do Concelho.

O Centro Escolar de Bemposta conta agora com um polidesportivo e um parque infantil/tempos livres, este último um dos projetos vencedores no âmbito do Orçamento Participativo de Abrantes.

No seguimento da proposta do Orçamento Participativo, apresentada por Filipe Miguel Pires de Oliveira, que sugeria a aquisição de equipamentos infantis para a criação de um espaço de entretenimento para as crianças do Centro Escolar de Bemposta, a Câmara Municipal de Abrantes foi mais longe e a par com o parque infantil, criou ainda um polidesportivo.

Investimento de 46 mil euros

O investimento realizado permitiu criar um espaço de recreio e de tempos livres, bem como de apoio à prática de atividades físicas e desportivas na escola.

O Presidente da Junta de Freguesia de Bemposta, Manuel João Alves, salientou a importância desta obra para o Centro Escolar de Bemposta referindo que “esta infraestrutura que acabámos de inaugurar tem muita importância para estas crianças que têm agora um espaço de qualidade, bem como para os professores, auxiliares e associação de pais por temos este espaço de qualidade”.

Os alunos do 3.º e 4.º ano do Centro Escolar de Bemposta presentes na cerimónia também agradeceram à Câmara Municipal de Abrantes e à Junta de Freguesia de Bemposta salientando que “na nossa escola sempre gostámos de jogar futebol, andebol, basquetebol e muitos outros jogos mas antes só tínhamos no terreno dois jogos organizados com marcações no chão – o jogo do mata e o da macaca – e os outros jogos não conseguíamos jogar como deve de ser porque não tínhamos espaço, nem marcações. Todos nós estamos muito gratos e felizes por terem mandado criar este espaço de jogos para nos divertirmos”.

Filipe Oliveira, proponente do projeto de construção do parque infantil no âmbito do Orçamento Participativo, mostrou a sua felicidade com a criação do parque infantil e agradeceu à autarquia a concretização não só do projeto do Orçamento Participativo, mas também do polidesportivo.

Investimento eleito pelo Orçamento Participativo

Por sua vez, Manuel Jorge Valamatos, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, salientou a importância do Orçamento Participativo na melhoria das condições de vida das comunidades, agradecendo ao proponente a sua sugestão para a criação do parque infantil que depois levou também a que o Município concretizasse o investimento

complementar do polidesportivo. “Queremos ter um parque escolar de excelência e estamos a fazer um esforço para colocarmos tudo da melhor forma possível porque isso é muito importante para o nosso futuro coletivo”, salientou o presidente da autarquia que fez ainda referência aos projetos de requalificação das escolas do Tramagal e de Alvega em que a autarquia está envolvida e que implicam um investimento de mais de 1,5 milhões de euros.

Autarquia investe 1,5 milhões na requalificação das escolas do Tramagal e Alvega

O Município continua a apostar na valorização das infraestruturas desportivas, incluindo estes recintos escolares, de forma a fomentar a igualdade de oportunidades e de acesso dos nossos alunos à prática desportiva. A par com a construção de um polidesportivo na

Escola do Tramagal, encontra-se ainda em fase de adjudicação, também no âmbito do Orçamento Participativo, a instalação de um polidesportivo, com cobertura, no Centro Escolar de Rio de Moinhos, cujo prazo de conclusão se prevê para maio.

É intenção da autarquia ter concluído até ao final deste ano a maioria dos projetos referentes ao Orçamento Participativo.

Neste ano de 2021, resultado da circunstância pandémica, não há Orçamento Participativo, mas a autarquia reservou no seu orçamento 300 mil euros para apoiar as associações desportivas, sociais e culturais do concelho na recuperação de infraestruturas e equipamentos.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...