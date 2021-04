Nersant seleciona quatro ideias de negócio da região para a próxima fase do Concurso Business In Alentejo

Há quatro ideias de negócio da Lezíria do Tejo selecionadas para a próxima fase do Concurso de Ideias de Negócio “Business In Alentejo”. Os empreendedores do Ribatejo vão agora participar num bootcamp de empreendedorismo e usufruir de mentoria e incubação gratuita na Startup Santarém, incubadora gerida pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, uma das entidades promotores deste concurso de ideias de negócio.

Com o objetivo de estimular o lançamento de startups inovadoras na região e incentivar o investimento empresarial com a utilização de tecnologia e conhecimento, a NERSANT aceitou até final de fevereiro, candidaturas ao concurso de ideias de negócio Business In Alentejo, realizado em parceria com mais três associações empresariais sediadas nesta região.

No total, foram rececionadas 42 candidaturas entre as quatro instituições promotoras, sendo a NERSANT a associação que mais candidaturas recebeu, submetendo 17 projetos empresariais a concurso. Na fase de pré-seleção do Concurso, prevista em Regulamento, a NERSANT selecionou 13 ideias de negócio, que submeteu a sessão de júri que avaliou os projetos e selecionou quatro candidatos à próxima fase do Concurso de Ideias de Negócio.

Filipe Pena, de Coruche, com um projeto empresarial na área da produção de cerveja artesanal, Francisco Pereira, de Glória do Ribatejo, com a criação de um negócio na área dos serviços que satisfaça as necessidades das empresas do agronegócio e das atividades do turismo rural, Margarida Ferreira, de Vila Chã de Ourique (Cartaxo), com a criação de uma plataforma de venda de vestuário sustentável e Tiago Pedro, de Alpiarça, com a criação de uma plataforma online que fornece serviços automáticos de apoio à decisão e otimização/automação de processos direcionado a micro e pequenas empresas, foram os quatro projetos da Lezíria do Tejo selecionados pela NERSANT e que vão agora participar num bootcamp de empreendedorismo e usufruir de mentoria e incubação gratuita, durante três meses, na Startup Santarém, a incubadora gerida pela associação.

Cada associação promotora do concurso identificou já os projetos empresariais que se irão juntar às quatro ideias de negócio selecionadas pela NERSANT. No total, serão 16 os projetos empresariais – quatro de cada entidade – a participar no bootcamp e a receber mentoria e incubação gratuita. No final desta fase, cada promotor reúne, em sessão, as suas quatro ideias de negócio a concurso, onde cada projeto empresarial se apresenta perante um júri, que deliberará sobre os vencedores de cada região. O primeiro classificado receberá 2 mil euros e o segundo, mil euros, para incorporação no capital social da nova empresa a criar.

A cerimónia de entrega de prémios será realizada na Conferência Internacional, prevista no projeto Business +2.0, onde estarão presentes as principais instituições e agentes de dinamização da inovação na região, constituindo uma forma de catalisar o empreendedorismo na região.

De referir que o concurso de ideias de negócio Business In Alentejo é uma iniciativa conjunta da NERSANT, NERPOR, NERE e NERBE/AEBAL, no âmbito do projeto Business + 2.0, cofinanciado pelo programa Alentejo2020 e FEDER e que pretende dar resposta a um conjunto de fatores críticos de competitividade regional, identificados nos diagnósticos das principais estratégias da região.

