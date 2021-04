Projeto de Inovação Pedagógica do IPSantarém vai ter apresentação no dia 21

O Instituto Politécnico de Santarém está a implementar um programa de inovação pedagógica assente na dinamização de processos de co-criação, com o objetivo de promover e criar condições que permitam aos docentes a melhoria da qualidade, da eficácia e da eficiência das suas práticas pedagógicas, através do uso de novas ferramentas e novos métodos, e preparar os alunos para melhor entenderem as necessidades da sociedade, possibilitando a sua participação no desenvolvimento de soluções para desafios reais.

Este programa decorrerá com edições semestrais, até ao final do ano letivo de 2022-2023 e terá a participação de pelo menos 48 docentes do IPSantarém que se especializarão, através de um processo de formação acreditado, como facilitadores nesta metodologia de co-criação.

Neste primeiro semestre do projeto já se encontram a participar 9 docentes, oriundos das 5 Escolas Superiores do Instituto e que irão partilhar a sua experiência numa Sessão de Apresentação e Divulgação do Programa que terá lugar no próximo dia 21 de abril, pelas 15h00, na sala I-Spot (Complexo Andaluz) e transmissão via Zoom (https://us02web.zoom.us/j/81507020751?pwd=TVB6dHlWeVphZCtCT3RKT1JWWi8xdz09, Meeting ID: 815 0702 0751, Passcode: 409986).

Já se encontram abertas as inscrições para a próxima edição, que se iniciará em setembro, na qual um novo grupo de docentes do Instituto receberá formação nesta metodologia.

Este programa é a primeira iniciativa do SEEKERS&SOLVERS, Programa de Inovação do IPSantarém, e até junho de 2023 será financiado pelo POCH e pelo Compete2020 no âmbito do projeto LinkMe Up.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...