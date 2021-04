Carta Arqueológica do Concelho é lançada domingo em Tomar

A Carta Arqueológica do Concelho – “As origens de Tomar”, da autoria de Carlos Batata e com edição do Município de Tomar, vai ser lançada no próximo domingo, dia 18 de abril, no âmbito do Dia Mundial dos Monumentos e Sítios.

O lançamento acontecerá no Complexo Cultural da Levada, pelas 11 horas da manhã, com lotação condicionada de acordo com as regras da Direção Geral de Saúde.

Além da sessão de lançamento, o livro ficará disponível para aquisição a partir de segunda-feira, no posto municipal de turismo, pelo preço de 15 euros.

