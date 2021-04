Arqueiros do Ateneu Cartaxense com pontaria afinada na 1.ª prova do Campeonato Nacional de Campo

A Academia de Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense iniciou este domingo o Campeonato Nacional de Campo de Tiro com Arco com uma prestação positiva, conquistando individualmente 1 medalha de Ouro e 1 medalha de Bronze, no XI Torneio da Liberdade, 1.ª prova do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que teve lugar nas Caldas da Rainha.



No escalão de Cadetes Homens Recurvo Olímpico, o AAC esteve representado pelo arqueiro Manuel Lobo que conquistou o 1.° lugar e respectiva Medalha de Ouro, tendo sido a sua estreia absoluta no escalão, demonstrando já excelentes indicadores pontuais para o inicio de época em Outdoor. No escalão de Seniores Homens Recurvo Olímpico. a representação do AAC esteve a cargo do João Rodrigues, também uma estreia absoluta no Campeonato Nacional de Campo, terminando o Torneio no 26.° Lugar.



No escalão de Seniores Homens Barebow, a Academia esteve também em estreia absoluta no primeiro Campeonato Nacional de Campo com esta categoria, representada pelos arqueiros; Luis Ferreira, que conquistou o 8.° Lugar e Ângelo Lobo que conquistou o 3.° Lugar e respectiva Medalha de Bronze.



Resultados OPEN de Qualificação



Recurvo – Cadetes Homens

1° Lugar – Manuel Lobo🥇

Recurvo – Séniores Homens

26° Lugar – João Rodrigues

Barebow – Séniores Homens

2° Lugar – Angelo Lobo🥈 8° Lugar – Luis Ferreira





CLASSIFICAÇÃO FINAL – FINAL ROUND (Eliminatórias)

Recurvo – Cadetes Homens

1° Lugar – Manuel Lobo🥇

Recurvo – Séniores Homens

26° Lugar – João Rodrigues

Barebow – Séniores Homens

3° Lugar – Angelo Lobo🥉

8° Lugar – Luis Ferreira

