Comemorações do 47.º aniversário do 25 de Abril no concelho de Salvaterra de Magos

“SNS – O Serviço Nacional de Saúde” (evolução histórica da assistência médica no concelho) é o tema das comemorações do 47º aniversário do 25 de Abril promovidas pelo Município de Salvaterra de Magos.

Em anos anteriores, os temas escolhidos pela Câmara Municipal foram: “a libertação dos presos políticos”, “a liberdade de imprensa”, “o fim da guerra colonial”, “a celebração da passagem dos 40 anos do Poder Local democrático”, “a Mulher Portuguesa – do Estado Novo à Constituição de 1976” e “a liberdade de associação e os partidos políticos”.

No dia 25 de abril (10h) terá lugar no Espaço Jackson, na Glória do Ribatejo, uma sessão solene da Assembleia Municipal e a abertura de uma exposição subordinada à temática deste ano “O Serviço Nacional de Saúde”, na qual será apresentada a evolução histórica da assistência médica no concelho.

Pelas 11h30 irá decorrer a inauguração de um Monumento de Homenagem à Mulher Gloriana e à Família, junto à EN367, numa parceria entre a União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho e a Câmara Municipal.

Estarão também patentes as exposições: “A Raret e a Glória do Ribatejo: 70 anos da primeira retransmissão – 4 de julho de 1951”, exposição de exterior na Avenida Estados Unidos da América e “Glória: Território, Património e Identidade”, no Espaço Jackson.

A Câmara Municipal irá ainda lançar os Cadernos de História e Memória volumes I e II, respetivamente com os temas “A Raret e a Glória do Ribatejo: 70 anos da primeira retransmissão – 4 de julho de 1951” e “Glória do Ribatejo – Roteiro Histórico e Turístico”.

As iniciativas irão decorrer cumprindo todas as regras da Direção Geral da Saúde (DGS) e podem ser adiadas ou canceladas em função da evolução da pandemia e das medidas decretadas pelo Governo e pela DGS.

