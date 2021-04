Feira do Toiro em Vila franca de Xira nos dias 7 e 8 de maio

A temporada de 2021 em Vila Franca de Xira terá inicio nos dias 7 e 8 de maio, substituindo os previstos dias 1 e 2 de maio. “A razão desta alteração deve-se à inexplicável decisão do governo de, ao contrário de todas as restantes salas de espetáculos, manter as praças de toiros fechadas”, afirma a organização da Feira. “Não desistimos da Feira do Toiro, defendendo assim o respeito pelo Toiro, pelos Toureiros e acima de tudo pela Tauromaquia”, adianta a Tauro Leve.

“Idealizada com o intuito de homenagear os ganaderos portugueses, a Feira do Toiro marca de forma inequívoca o arranca de uma temporada que se espera auspiciosa para a Palha Blanco, com a comemoração do seu 120º aniversário”, anuncia a Tauro Leve.

“Com base primordial no toiro, a Feira contará com a presença de duas das mais prestigiadas ganadarias portuguesas – Veiga Teixeira e Dr. António Silva -, muito do gosto do aficionado. Toiros sérios e de sobrado trapío estão apartados para que no decurso dos espetáculos a emoção esteja patente a cada momento”, adianta a nota da organização.

No que a carteis diz respeito, “o desafio de se enfrentarem às duas ganadarias propostas foi aceite pelos artistas, e contará com a presença de cavaleiros consagrados e emergentes, bem como com grupos de forcados de eleição, permitindo a conjugação de dois carteis distintos, mas extraordinariamente apetecíveis”.

No que ao horário diz respeito, e de acordo com as regras impostas pelo Governo, a empresa celebra as corridas às 19:00 e 10:30 horas, respetivamente, demonstrando desta forma que apesar desta contrariedade, a vontade de dar os espetáculos e comprovando a segurança dos mesmos, é superior a tudo.

As combinações são as seguintes:

Dia 7, 6ªfeira, 19:00 horas

Cavaleiros: António Telles, Luis Rouxinol e Duarte Pinto

Forcados: Amadores Vila Franca e Amadores Alcochete (inicio das comemorações do 50º aniversário de fundação)

Ganadaria: 6 toiros Dr. António Silva

Dia 8, sábado, 10:30 horas

Cavaleiros: Luis Rouxinol jr e António Prates (Mano a Mano entre os dois cavaleiros mais destacados do momento)

Forcados: Amadores Montemor e Amadores Vila Franca

Ganadaria: 6 toiros Veiga Teixeira

Os bilhetes estarão disponíveis para venda nos locais habituais, podendo ser igualmente adquiridos através do número 913 325 158.

AVISO: As corridas podem sofrer alteração de horário para as 22 horas (dia 7) e 17 horas (dia 8), se as regras do governo assim o permitirem.

