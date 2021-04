Há mais 14 casos confirmados nos 9 concelhos do ACES Lezíria

Continuam a aumentar os novos casos confirmados de infeção pela covid-19, nos 9 concelhos do ACES – Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 14 casos confirmados: 6 no concelho de Coruche, 4 em Alpiarça, 3 em Almeirim e 1 em Rio Maior.

Registaram-se mais 3 doentes curados nos 9 concelhos do ACES Lezíria. feitas as contas, aumentaram para 126 o número de casos ativos nos 9 concelhos, mais 11 do que ontem.

Com 38 casos ativos, Almeirim é o concelho com maior número de casos ativos entre os 9 concelhos do ACES Lezíria. No concelho de Almeirim, a taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 177 por 100 mil habitantes. Para se manter fora da lista de concelhos de risco é necessário ficar abaixo de 120.

Sendo um dos 4 concelhos com a mais elevada taxa de incidência do país, Rio Maior recuou no plano de desconfinamento, mas nos últimos dias tem registado um abrandamento nos novos casos, registando hoje 27 casos ativos. Segue-se Coruche com 22 casos ativos, Alpiarça com 17, e Cartaxo com 10. Santarém regista apenas 5 casos, Salvaterra de Magos 4, Golegã 2 e Chamusca 1.

Situação no concelho de Santarém

Portugal regista mais três mortes, 441 novos casos e subida dos internamentos

Portugal contabilizou hoje mais três mortes relacionadas com a pandemia de covid-19 e 441 novos casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), que regista um aumento dos internamentos.

Em internamento nas enfermarias estão 428 doentes, mais 13 do que no sábado.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 109 pessoas, mais seis que no dia anterior.

De acordo com o boletim, hoje divulgado, desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 831.001 casos confirmados e 16.945 óbitos.

O número de doentes em cuidados intensivos, que, durante esta semana, esteve a aproximar-se dois dígitos, registou hoje uma nova subida.

Por sua vez, o número de novos casos e de óbitos continuou em linha com o registado nas últimas semanas.

Relativamente ao número de doentes em enfermaria, apesar da subida, é preciso recuar a 12 de setembro de 2020 para encontrar um número semelhante

Em Portugal, há 25.387 casos ativos, mais 43 do que no sábado.

