Mercado mensal de Coruche realiza-se dia 30 de abril

A Câmara Municipal de Coruche avisa a população da realização do Mercado Mensal de Coruche, no Parque de Mercados e Feiras, a partir do dia 30 de abril, respeitando as medidas de contingência da COVID-19.

De acordo com a legislação em vigor e com as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, a reabertura do Mercado Mensal é condicionada e deve respeitar as seguintes medidas de proteção:

Parque de Mercados e Feiras; Os utilizadores devem cumprir as regras de distanciamento social e de etiqueta

respiratória, não se aglomerando em torno das bancas de venda e respeitando a distância de pelo menos 2 metros; Os utilizadores devem permanecer dentro do espaço apenas pelo tempo

estritamente necessário à aquisição dos bens; O acesso ao Parque de Mercados e Feiras será limitado à sua capacidade

máxima, de cerca de 150 pessoas em simultâneo, de forma a minimizar a possibilidade de ajuntamentos; Cada feirante deve dispor na sua banca de soluções desinfetantes cutâneas à

disposição dos seus clientes; Os feirantes devem promover a limpeza e a desinfeção periódicas dos espaços de

venda/bancas, equipamentos, objetos e superfícies. Os prestadores de serviços de restauração e bebidas não sedentários são

As presentes medidas constam do Plano de Contingência disponível no sítio www.cm-coruche.pt, tendo efeitos imediatos e podendo ser revistas sempre que se verifique tal necessidade, segundo recomendações da Direção-Geral de Saúde, com o objetivo de prevenir e controlar a COVID-19. A autarquia sugere a todos os munícipes que assumam uma atitude tranquila e responsável, cumprindo as recomendações das entidades oficiais, de forma a contribuir para a salvaguarda de todos.

