Esgotaram as inscrições para o programa “Rota pelas igrejas da Chamusca”, organizado pelo Município da Chamusca promove, em parceria com a PATRIMONIUM e com o historiador Joel Moedas-Miguel. Esta rota pelas igrejas da Chamusca, num convite à descoberta e valorização do património religioso da Chamusca, tem lugar este domingo, dia 18 de abril, no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.

O programa conta com visitas guiadas a quatro igrejas da Vila — a Igreja de São Brás (Matriz), a Igreja da Misericórdia, a Igreja de São Pedro e a Ermida de Nossa Senhora do Pranto, sendo estas visitas complementadas com outras dinâmicas, nomeadamente ateliers e Peddy-Paper.

